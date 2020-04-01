獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離

▲搭乘第二架次類包機回台一女性於4月1日下午發燒送醫。（圖／民眾提供）

記者陳政錄／台北報導

3月30日自上海搭乘第二架次「類包機」返台的214名滯留湖北台灣人中，今日下午一名在陽明山檢疫所隔離的年輕女性，因發燒超過38度，已緊急送往負壓病房隔離。目前，中央流行疫情指揮中心尚未公布第二架次類包機民眾的核酸檢測結果。

經同檢疫所隔離民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，該名女子前幾日，包含在從湖北到上海的過程中，體溫情況還正常，也沒有病症，但似乎因路程奔波太過勞累，加上3月30日抵台後配合檢疫、入住，31日清晨才入睡，身心俱疲影響胃口，以致今天身體狀況出現問題。通報醫護人員後，量測體溫超38度，隨即登上救護車離開，經了解，她已經住進負壓隔離病房。

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▲第二架次的華航「類包機」3月20日晚間21點37分抵達桃園國際機場，214名湖北台人坐上遊覽車抵達陽明山檢疫隔離所。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，3月29、30日，華航透過上海CI504定點定時航班，分別接送153名、214名滯留湖北的台灣民眾返台，由於湖北與上海車程超過一千公里，多數人均提前一天啟程，於機場休息一宿後，趕搭「類包機」返台。

3月29日首架「類包機」返台後，檢疫人員隨即進行採驗，其中有3人檢疫反應不佳，重新採驗後，31日全數確認陰性；至於30日第二架次「類包機」，政府為體諒民眾奔波，並未如第一架次下機後立即全面採檢，中央流行疫情指揮中心也尚未公告結果。

從同檢疫所隔離民眾提供畫面來看，醫護人員身著防護服目送救護車，後方有一粉色衣服的醫護人員，女子看似應已上車準備離開。

經記者進一步詢問目前檢疫所情況，隔離民眾指出，這幾天天氣較陰冷，加上幾日的奔波，對身心難免影響，因此醫護人員也都有做關心、初步診斷，提供安定的力量，另隔離所內可連上網路，有一人一室的乾淨空間，算是「另類靜養」，惟送餐時雖菜色充足，但等待醫護人員一一在百多人門外放好便當，到通知領取時，因時間間隔，飯菜多已冷掉了，這點還須要去適應與互相體諒。

▼因應新冠肺炎疫情，滯留湖北台灣人搭類包機返台。（圖／記者李毓康攝）

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