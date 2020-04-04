大眾運輸強制戴口罩第二日　新北統計62人違規公車拒載





▲ 新北交通局實地視察民眾戴口罩配合度。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩第二日，計有172位公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，另有62位被司機「拒載」請下車，淡海輕軌則是有3位未戴口罩，經勸導後離開。

交通局長鍾鳴時上午至板橋公車站實地視察民眾配合情形，他表示，新北市早在二個月前即請民眾搭乘捷運、公車要戴口罩，就有高達9成以上民眾配合。



鍾鳴時表示，今天強制戴口罩實施第二日，民眾配合度超高，部分民眾是上車前把口罩放在口袋，忘了戴上，經司機提醒就立即戴上口罩，另有少部分民眾則是勸導後自行離去，並未搭車。公車業者也配合派員在各大轉運站與隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。

交通局透過新聞稿表示，目前民眾配合度相當高，新北市交通局統計今天截至下午3點，計有172位公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，另有62位則是勸離未搭車，沒有發生乘客爭執糾紛情形。

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