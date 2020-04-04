奧捷團「2人肺部浸潤」驗出陽性！　17團員增至8人中標

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

於3月5日至3月14日出團的奧地利、捷克17人旅遊團共有6人確診，其中1人重症、1人死亡。由於其中又有人在居家檢疫結束才確診，指揮中心有再回頭詢問剩下11位，找了2位個案回頭採檢，雖然沒有症狀，但發現有輕微肺浸潤，已請他們緊急住院，中午採檢結果出爐為陽性，目前該團群聚來到8人。

於3月5日至3月14日出團的奧地利、捷克17人旅遊團，目前共有6人染疫，其中有4人重症、1人死亡、1人於今日確診。至於奧捷團的最新狀況，發言人莊人祥表示，昨日還有找其中2位個案，他們是說沒有症狀，不過到醫院檢查還是發現肺部有稍微浸潤，已經請他們緊急住院。

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莊人祥指出，奧捷團大概已經完成居家檢疫期間，有再去詢問剩下11位，目前昨天有找了2位其中的個案，他們是說沒有症狀，不過請他們到醫院發現說肺部都有稍微的浸潤，所以有緊急請他們住院，其餘9位也全數採檢完成，仍在等待最終結果。

莊人祥補充，新冠肺炎先前有蠻多肺部浸潤個案，但如果症狀不嚴重的話，可能要照X光或電腦斷層才知道。有些人肺炎要到中度症狀時，才會比較顯著，平常如果只有一點咳嗽或者真的有咳嗽，反而感覺不出來。