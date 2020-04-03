▲ 非法預拌混凝土廠污染環境，新北市府施鐵腕「強制斷電」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區鑽億預拌混凝土廠因長期違規營業，造成環境污染，前後遭新北市政府裁罰數百萬仍未改善，經濟發展局於3月31日下午會同環保局、台電公司及市府各機關，依照工廠管理輔導法執行斷電處分，展現市府取締嚴重影響環境非法工廠的決心。

經發局長何怡明表示，該預拌混擬土廠位於林口特定保護區，且未申請工廠登記，因長期非法使用，影響週邊環境品質，經市府各機關依違反工廠管理輔導法、都市計畫法及水汙染防治法裁處，累計裁罰金額達400萬元，並移送新北地檢署偵辦。

▲ 台電公司共同強制斷電，貫徹阻絕非法業者投機營業的決心。

何怡明說，為防止業者持續非法營運，達改善環境目標，3月31日下午由經發局會同新北市警察局蘆洲分局、環境保護局、消防局、城鄉發展局及台電公司共同強制斷電，貫徹阻絕非法業者投機營業的決心。

何怡明局長強調，經發局已成立未登記工廠服務團，針對2016年5月19日以前設立的既有低汙染未登記工廠，透過盤點清查、輔導申請納管並完成工廠改善，以協助業者取得特定工廠登記，達成經濟與環保雙贏。

對於未登記且高污染工廠，將依據經濟部的輔導原則，限期業者轉型、遷廠或關廠;如有長期嚴重影響環境之業者，則將以停止供水、供電或強制拆除之方式阻絕業者持續違法經營，呼籲未登記工廠盡速辦理納管程序，勿心存僥倖。

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