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TTstyle原創館「波浪童樂會」啟動　饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節　

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▲▼ TTstyle原創館【波浪童樂會】啟動，饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲▼ TTstyle原創館「波浪童樂會」啟動，饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

清明4天連續假期及兒童節何處去，台東縣政府特別為所有大小朋友及遊客自3日起至5日規劃舉辦TTstyle原創館「波浪童樂會」，凡於活動期間至原創館(波浪屋)累計消費滿500元即可至4樓服務台憑活動摺頁的店家消費戳，兌換熱氣球彩繪組，縣長饒慶鈴歡迎闔家一同蒞臨波浪屋參與，並提醒注意防疫工作。

▲▼ TTstyle原創館【波浪童樂會】啟動，饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴表示，很高興看到爸爸媽媽帶著孩子來參加TTstyle原創館「波浪童樂會」，為了使小朋友在這疫情緊繃的連假期間，仍有著健康活潑娛樂活動，縣府舉辦了波浪童樂會，邀請大小朋友一同參與集客手作活動、欣賞有趣的小丑秀及街頭藝人演出，因應疫情縣府也在活動中加強實施防疫措施，包括拉大座位距離與噴消毒液等，讓來到波浪屋參與活動的大小朋友盡情玩樂，有個美好的假期。

原民處指出，自波浪童樂會期間，凡於原創館(波浪屋)累計消費滿500元即可至4樓服務台憑活動摺頁的店家消費戳，兌換熱氣球彩繪組一組，每份活動摺頁限領一組，並於現場繪製完後吊掛於展示空間供賞，歡迎大小朋友攜家帶眷作伙來彩繪，為假期增添豐富色彩。

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