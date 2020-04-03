北市警察局澄清傳言：沒有重複使用口罩、防護衣

▲大安警方3/22凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻違規跑到夜店飲酒消費的男子。（示意圖／記者張君豪翻攝）



記者蘇晏男／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，外界擔憂警方在抓捕居家檢疫違規者時，所穿著的防疫裝備是否到位，台北市議員徐巧芯日前就爆料，有高層指示基層員警將口罩或穿過的防護衣，自行消毒後重複使用。台北市府警察局3日鄭重澄清，使用過的防疫裝備必定妥善處理或銷毀，絕無外界所傳裝備不足，或回收隔離衣之情事。

內政部次長陳宗彥今日上午巡視台北市警察局居家檢疫（隔離）電子圍籬系統運作情形及慰問員警在配合全國防疫工作上的辛勞。

台北市警察局表示，內政部警政署因應防疫需求，對於口罩發放方式，自始即以第一線實際執行防疫勤務員警為對象，並嚴格要求基層勤務單位主管確實控管配發給出勤員警，每人一天一片口罩，若有員警輪休未出勤，當天則不配發，並仍由主管總量控管，以備員警執勤不時之需。

警察局指出，目前市府與警政署所配發的口罩數量充足，警察局均即時發放給各外勤單位，提供第一線執勤員警於實際執勤時使用，迄今總共發放58萬9400片口罩。

警察局澄清，由於防疫裝備屬重要醫療物資，每個執勤單位均妥慎使用，出勤時除口罩為必要裝備外，有關防護衣或隔離衣等防疫裝備，則比照衛生局、民政局與消防局等單位穿著、配戴，降低或防止第一線同仁遭感染的機會。

北市府警察局強調，上述防疫必要裝備屬一次性消耗品，已嚴格要求外勤單位，使用完畢後即應妥善處理、銷毀，絕無外傳裝備不足，或回收隔離衣的事情。