限制人身自由！　陸賣淫嫖娼「收容教育」頒布28年後終止

▲大陸廢止賣淫嫖娼收容教育相關行政法規。（資料圖／翻攝柳州晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強27日簽署「修改及廢止10部行政法規」的命令，其中，引發外界討論的便是《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》也同時被廢止。以往遭警方查獲賣淫嫖娼人員得直接集中進行法律和道德教育，最高可處半年至2年時間不等。廢止後，不再由警察機關擅自進行收容教育，定罪關押必須由法院開庭審理做出判決決定。

▲警察機關查獲賣淫嫖娼相關人士，可直接進行半年至2年的收容教育。（圖／翻攝大陸網站）

《新京報》報導，大陸全國人大常委會於90年代初期，出台《關於嚴禁賣淫嫖娼的決定》，規定賣淫、嫖娼行為，可由公安機關會同有關部門強制集中進行法律、道德教育和生產勞動改造。但其授權依據不足，以及由公安機關一家拍板定案、執行，「期限為6個月至2年」等內容，帶來頗多爭議。

報導稱，收容教育決定的作出，雖不具有強制之名，但「強度」和「烈度」卻遠超20天以內的治安處罰，堪比管制、拘役等輕刑，「其廢止，意味著限制人身自由措施，全部歸於法律範圍，有利於保障公民權利不受侵犯。」

京衡律師事務所主任陳有西接受《財經雜誌》訪問時表示，隨著收容遣送制度、勞動教養制度、收容教育制度相繼被取消，「今後對一個人定罪關押必須由法院開庭審理後進行判決，並保護他的辯護權和接受公開審判進行抗辯的權利。」

▲廣西警方查獲涉嫌賣淫嫖娼男女共25人。（圖／翻攝中新網）

北京市煒衡律師事務所律師周浩則認為，收容教育作為行政強制措施，在啓動程序、適用範圍，特別是在限制人身自由方面存在著合法性的質疑，「廢除收容教育制度是中國法治化進程的重大進步，是司法審查的逐步完善，體現了國家全面推進依法治國的決心。」

不過，周浩也提到，廢止收容教育制度，不是為賣淫、嫖娼開方便之門，「收容教育雖不再實施，但賣淫、嫖娼行為還是《治安管理處罰法》明確規定的違法行為，還會受到相應的治安處罰。」

周浩表示，《治安管理處罰法》第六十六條規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。此外，《刑法》還規定了組織賣淫罪、強迫賣淫罪等相應罪名。