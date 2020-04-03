　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「捐口罩有助於外交關係？」掀兩極反應　網點破「另一好處」：無關外交

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲蔡英文總統視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文日前宣布將捐出1000萬片口罩給歐美等國，以及我國邦交國。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

總統蔡英文日前宣布將捐出1000萬片口罩給疫情嚴重國家，引發議論。不少人贊同這是台灣躍上國際的好機會，對外交關係幫助很大，但也有人搖頭表示國內都還沒有「每人每日一片口罩」了，不應該免費提供口罩給他國。不過也有網友點出，或許重點不在於外交，從另一個角度來看，台灣不可能在全球疫情衝擊下「獨活」，因此幫助別人也是自救的一種方式。

有網友在PTT八卦版發文，他表示自己是支持我國政府捐贈口罩的，畢竟現在歐美疫情嚴峻，台灣口罩產線擴大，剛好有能力做外交。不過他也表示，雖然台灣這次的防疫經驗和幫助受到各國稱頌，卻仍會擔心事過境遷後，台灣是否又會在國際間被遺棄、孤立。

請繼續往下閱讀...

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣口罩日產量已經達到1300萬片。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，網友們對於贈送口罩的「外交效果」持正反兩種態度，「阿災，繼續看下去歐美會不會現實」、「疫情結束後誰理你們」、「總是要試試看啊」、「多少會對你友善一點」、「現在有能力幫助別人，以後就有立場讓別人優先幫助我們」、「政府要救援時，民間也會比較支持」。

留言中也出現另外一種聲音，網友認為大家也可以不必想這麼多，就當作「人道救援」即可，畢竟在國際化社會中，台灣不可能獨活，當其他國家疫情穩定時，對我國來說也是有幫助的，「捐物資幫忙他國疫情，也算是幫台灣自己」、「真心想幫助別人就不要求什麼回報」、「人道救援，就當作慈善，以後別人有幫忙算賺到」。

此外，台大名醫施景中也針對捐贈口罩一事表示「很感動」，他認為我國目前已經站穩了，有能力開始幫助其他國家。他也相信「地球是圓的」，總有一天這份善意終會回到自己身上。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
高雄桶屍／殘忍手法曝光！她疑遭勒斃「折斷四肢」塞入桶內
「口罩捐國外卻讓人民排隊」　陳學聖再怒批：小英黑箱控管口罩
快訊／屏東滿州「沙灘車事故」！6歲男童頭部重創昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿桑走錯間...直擊他裸屁趴床針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆：護理師在憋笑

女山友登花蓮標高3264m喀西帕南山腳踝骨折　空勤吊掛救護

黃偉哲行銷台南農特產第2彈　「茄汁虱目魚」拌台南好麵！

「當偶遇一瞬的美好，便按下快門。」三位攝影師的街頭魔法術

今晚～明晨再一波水氣「下雨熱區曝」　收假日起天氣更糟...連3天全台有雨

預支零用錢還是GG！妹子「戶頭剩2500」要熬1個月　網一看開銷噓爆：怪誰

「捐口罩有助於外交關係？」掀兩極反應　網點破「另一好處」：無關外交

有拜有保佑！彰化全國首創　考生可以線上祈福擲聖杯、解籤詩

國5雙向都塞！頭城到坪林時速28公里　國道北返車潮傍晚湧現

嚴防疫情擴散　桃園裁罰違反居家隔離和檢疫案37件829萬

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

阿桑走錯間...直擊他裸屁趴床針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆：護理師在憋笑

女山友登花蓮標高3264m喀西帕南山腳踝骨折　空勤吊掛救護

黃偉哲行銷台南農特產第2彈　「茄汁虱目魚」拌台南好麵！

「當偶遇一瞬的美好，便按下快門。」三位攝影師的街頭魔法術

今晚～明晨再一波水氣「下雨熱區曝」　收假日起天氣更糟...連3天全台有雨

預支零用錢還是GG！妹子「戶頭剩2500」要熬1個月　網一看開銷噓爆：怪誰

「捐口罩有助於外交關係？」掀兩極反應　網點破「另一好處」：無關外交

有拜有保佑！彰化全國首創　考生可以線上祈福擲聖杯、解籤詩

國5雙向都塞！頭城到坪林時速28公里　國道北返車潮傍晚湧現

嚴防疫情擴散　桃園裁罰違反居家隔離和檢疫案37件829萬

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

專家揭大台北5區高風險染疫

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

網盼口罩4.0進化　唐鳳深夜8字回應

快訊／台灣廢死聯盟宣布退出法務部：因為它很廢

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

60多歲本土個案多次就醫才確診

勒令電影院停業　陳時中：難達成要求

新冠肺炎又增9確診！7境外、2本土

女兒掃娘家的墓分福氣？

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

觀光局主秘被拔　每月仍領8.7萬

星宇航空全線停飛　張國煒淪為家政婦

更多熱門

相關新聞

馮俊凱車隊暫時減薪年底補足

馮俊凱車隊暫時減薪年底補足

由於新冠肺炎導致比賽停擺的緣故，馮俊凱所屬的世界一級車隊巴林麥拉倫，也做出減薪的動作，但車隊的作法相當彈性，之後還是會讓車手領回少領的部分，而高層則3個月不支薪。

FIFA樂觀看待疫情衝擊

FIFA樂觀看待疫情衝擊

釋1.7兆　人行對中小銀定向降準

釋1.7兆　人行對中小銀定向降準

澳門大學生可領1.2萬元補助 居民提前領3.7萬元紓困

澳門大學生可領1.2萬元補助 居民提前領3.7萬元紓困

澳洲奧會主席減薪20%

澳洲奧會主席減薪20%

關鍵字：

口罩外交新冠肺炎防疫PTT

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面