「捐口罩有助於外交關係？」掀兩極反應　網點破「另一好處」：無關外交

▲蔡英文日前宣布將捐出1000萬片口罩給歐美等國，以及我國邦交國。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

總統蔡英文日前宣布將捐出1000萬片口罩給疫情嚴重國家，引發議論。不少人贊同這是台灣躍上國際的好機會，對外交關係幫助很大，但也有人搖頭表示國內都還沒有「每人每日一片口罩」了，不應該免費提供口罩給他國。不過也有網友點出，或許重點不在於外交，從另一個角度來看，台灣不可能在全球疫情衝擊下「獨活」，因此幫助別人也是自救的一種方式。

有網友在PTT八卦版發文，他表示自己是支持我國政府捐贈口罩的，畢竟現在歐美疫情嚴峻，台灣口罩產線擴大，剛好有能力做外交。不過他也表示，雖然台灣這次的防疫經驗和幫助受到各國稱頌，卻仍會擔心事過境遷後，台灣是否又會在國際間被遺棄、孤立。

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▲台灣口罩日產量已經達到1300萬片。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，網友們對於贈送口罩的「外交效果」持正反兩種態度，「阿災，繼續看下去歐美會不會現實」、「疫情結束後誰理你們」、「總是要試試看啊」、「多少會對你友善一點」、「現在有能力幫助別人，以後就有立場讓別人優先幫助我們」、「政府要救援時，民間也會比較支持」。

留言中也出現另外一種聲音，網友認為大家也可以不必想這麼多，就當作「人道救援」即可，畢竟在國際化社會中，台灣不可能獨活，當其他國家疫情穩定時，對我國來說也是有幫助的，「捐物資幫忙他國疫情，也算是幫台灣自己」、「真心想幫助別人就不要求什麼回報」、「人道救援，就當作慈善，以後別人有幫忙算賺到」。

此外，台大名醫施景中也針對捐贈口罩一事表示「很感動」，他認為我國目前已經站穩了，有能力開始幫助其他國家。他也相信「地球是圓的」，總有一天這份善意終會回到自己身上。

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