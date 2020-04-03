無視社交距離！三重密閉賭場「賭客全沒罩」　全身狂噴酒精消毒

記者陳豐德／新北報導

要賭不要命！新北市三重楊姓男子經營的「推筒子」職業賭場，為監控警方查緝行動，在前、後門及鄰近巷口，裝設8隻宛如繡花針一班細小的高清針孔監視器，甚至向賭客誇口「防衛固若金湯，有本事警察來抓！」沒想到許願成真，警果真攻破，發現現場6名賭客不僅無視「社交安全距離」，還每個都沒戴口罩，警方現場緊急消毒後帶回偵辦。

▲無視社交距離規定，三重一處密閉賭場遭警方攻破發現全沒戴口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）



經查，該賭場是三重大同公園戶外賭博的「室內強化版」，三重警方從去年11月起，發動多起攻勢強力查緝公園聚賭後，該賭場就轉入屋內，而該賭場內有多道夾層隔間，且前後各有兩道鐵門阻隔，再加上賭場老闆在前後門及鄰近巷口，裝設多支高清針孔監視鏡頭監控，查緝實在不易。

經多次現地勘查，專案小組決定來個「神鬼交鋒之諜對諜」，調整警用監視器方向角度，針對該賭場進行全面反監控，另經多次模擬演練，於日前派遣兩名幹練刑警與女警偽裝成情侶，潛入隔壁民宅，再搭配監視器即時監控影像，精準掌握賭客進入賭場的開門瞬間，搶門成功後持破門器材強攻進入，一舉查獲賭場姓老闆及6名賭客，另查扣抽頭金籌碼2800元，賭資1萬3千元。

三重警方表示，該賭場除違規建蓋夾層使用外，亦將後門騎樓空間以木板違法隔間阻擋出入，均屬嚴重違建，本分局亦立即報請市政府公安稽查小組，以第三方警政策略報請拆除相關違建，以淨化治安空間並敬效尤；全案訊後依照《賭博罪》、《社會秩序維護法》送辦。

▼老闆裝設繡花針大小一般的針孔進行監控，讓警方查緝不易。（圖／記者陳豐德翻攝）

