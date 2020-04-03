以為吃壞肚子！奧捷團60多歲女「腹瀉」確診...同團共有6人中鏢

▲今日新增9例確診，其中案341為60多歲女，是案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團。（圖／記者李毓康攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（3）日公佈最新疫情，單日新增9例確診，包括2例本土及7例境外移入。其中案341是案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團，3月25日發病，出現腹瀉症狀，以為是吃壞肚子，結果於今日確診新冠肺炎；該旅遊團截至目前共計6人確診。

發言人莊人祥表示，案341是3月25日在居家隔離期間偶爾出現輕微腹瀉，所以他是因為3月30日陪先生到心臟科回診，醫師有詢問他的旅遊史還有沒有可能的接觸史跟群聚的狀況，所以他後來認為可能兩人需要到醫院去做採檢，所以他們為什麼後來會先後有陽性出現，這邊指揮官有說過他們針對症狀的認知，比較不一樣，他是有腹瀉的症狀，以為只是吃壞東西。

請繼續往下閱讀...

針對奧捷團的6人確診狀況，莊人祥說，目前重症還是維持上次說的有兩個在加護病房，一位死亡，總共有17人目前有6人確診，不過大概已經完成居家檢疫期間，有再去跟剩下11位詢問，目前昨天有找了兩位其中的個案，他們是說沒有症狀，不過請他們到醫院發現說肺部都有稍微的浸潤，所以有緊急請他們住院，目前針對另外9位，他們也是說沒有症狀，不過有請他們都趕快去就醫採檢做最後的確認。