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對中小銀行注4.26兆活水　人行：疫情三方面衝擊世界經濟

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲中國人行表示，應對風險彈藥充足。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎疫情衝擊，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強3日上午指出，短期內疫情將對銀行信貸資產造成壓力，但總體來看，中國「風險抵禦的彈藥比較充足」，人行將增加面向中小銀行的再貸款、再貼現額度1兆元（人民幣，約合新台幣4.26兆元），繼續推進LPR改革，降低企業融資成本。

劉國強在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，回應媒體提問時說明，當前新冠疫情對世界經濟的衝擊，主要體現在三方面：其一，供應鏈渠道；其二，貿易渠道；其三，預期渠道，避險情緒加強。

▲▼大陸國務院聯防聯控機制每日舉辦新聞發布會，說明應對疫情情況。（圖／取自中國經濟日報）

▲大陸國務院聯防聯控機制每日舉辦新聞發布會，說明應對疫情情況。（圖／取自中國經濟日報）

但對於負面影響是否超過2008年的金融危機，劉國強說，「目前看，還沒有。」因為2月24日以來，各國股市大約下跌25%，而2008年金融危機期間跌幅50%左右。

他進一步表示，總體來看，中國的銀行業整體損失吸收能力比較強，風險抵禦的彈藥比較充足。到2019年底，中國商業銀行不良貸款率為1.86%，遠低於5%的監管標準；撥備覆蓋率186.08%，貸款損失準備餘額達到4.5兆元人民幣，「應對不良率上升，緩衝墊是充足的，銀行的資產質量的管控也很多樣。」

政策掌握方面，劉國強說，中國將繼續推進LPR改革，引導銀行適當向實體經濟讓利，促進企業綜合融資成本明顯下降；另對於降低存款基準利率的問題，由於這是「利率體系的壓艙石，實行起來要考慮得更多。」需要充分評估，考慮老百姓的感受。

劉國強宣布，人行將進一步強化對中小微企業提供普惠性金融支持，增加面向中小銀行的再貸款、再貼現額度1兆元人民幣，並實施對中小銀行的定向降準等舉措，穩健的貨幣政策更加注重靈活適度。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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