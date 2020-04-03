亞洲開發銀行：中國今年GDP增速將降至2.3%

▲新冠肺炎疫情衝擊中國大陸和全球經濟成長率表現。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。據亞洲開發銀行（Asian Development Bank，亞銀）3日發布最新《2019年亞洲發展展望》預測報告，預計2020年中國經濟成長率將放緩到2.3%，「但有望在2021年回升至7.3%。」

對於中國經濟何以有機會快速回升，亞行首席經濟學家澤田康幸在報告中指出，目前中國積極的財政政策和穩健的貨幣政策和各省全面復工復產，將有助於中國在今年年底和明年恢復成長趨勢。

▲中方積極推動產業復工，應對經濟下滑的挑戰。（示意圖／路透）

另對於整體發展中的亞洲國家，報告將其2020年的經濟成長預期，從原先的5.2%下調至2.2%，但預計2021年增長率為6.2%，也能實現反彈。

報告指出，今年前兩個月亞洲多數經濟數據在工業、服務業、零售業和投資等表現上，出現兩位數的收縮，主要就是疫情帶來的影響。

值得注意的是，據亞洲開發銀行於前一次（3月6日）發表的一份報告，直指新冠肺炎疫情將造成全球嚴重的經濟損失，最高達3470億美元（約新台幣10.5兆元）。其中，中國預計損失超過2367億美元（約新台幣7.1兆元），佔比最高。

亞洲開發銀行也坦言，目前仍很難確定疫情未來的發展趨勢，這將影響對全球整體經濟發展，造成衝擊的嚴重程度。

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