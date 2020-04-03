這就是健康的味道！內政部防疫宣導捧「白色洗手液」…網笑：要配衛生紙

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎來襲，中央疫情指揮中心不斷宣導要洗手防疫，並推出「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣，盼民眾養成勤洗手的好習慣。內政部3日也在臉書上提醒網友勤洗手，卻搭配了一張用手捧白色洗手液的圖片，讓許多人想歪成網路梗圖「嘉明的味道」。

「沒錯！使用洗手乳，才能健康平安、遠離病毒的威脅！」內政部3日在臉書上宣導洗手防疫，「很多人知道勤洗手有助於防疫與健康，但別忘了洗手時別只用清水沖洗，這樣並不能有效消除手中病菌，而是要搭配洗手乳或肥皂等清潔用品，才能真正有效清除病毒，長保健康。」

內政部也提醒，洗完手後也別忘了將雙手弄乾，以免潮濕未乾的手容易再次孳生病菌，「天天勤洗手，病毒遠離握我。」再次為大家複習正確洗手的7步驟，「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣，請大家務必養成勤洗手的習慣。

然而內政部貼出的防疫宣導照片，上面寫著「這就是健康的味道」，與網路梗圖「這就是嘉明的味道」極為相似，引起不少網友哈哈大笑，「這是一個讓人想歪的開始XD」、「這張圖有點小眼熟」、「我懷疑內政部公然開車但我沒有證據」、「我知道這張圖在模仿什麼梗」、「要搭配衛生紙使用」。

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