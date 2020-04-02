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開發金延後併購中壽　金管會說重話

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲開發金無法如期在3月13日將中壽併為100%子公司，金管會正逐項審核中。（圖／記者紀佳妘攝）

財經中心／綜合報導

開發金無法如期在3月13日將中國人壽合併為100%子公司，因此向主管機關申請延長併購時程，不過金管會罕見說重話，強調當初開發金對主管機關提出的承諾事項視同「法令遵循」，能否如期完成併購計畫，反映公司治理的效能，預計4月底將決定是否同意延期。

開發金當初以金融布局完整為由，向金管會申請投資中國人壽，金管會也於2017年8月9日核准開發金投資中壽，持股比例約25.33%。開發金同時也承諾在2年半內（2020年3月13日）對中壽持股要達100%，而到了2017年9月13日為止，開發金對中壽持股僅34.82%，隨後就沒再增加持股。

開發金在今年1月16日公告，董事會通過延長投資中壽的時程，並以壽險業接軌IFRS 17為由，恐對股價產生不確定性，希望中壽能恢復合理價格後再推動合併。

金管會銀行局表示，開發金親赴金管會說明，正式於2月提出申請，目前此案仍在審查中，將會檢視開發金申請延後合併的必要性及合理性、這2年多來對完成100%併購計畫有哪些具體作為、延長多久時間及確保未來延後能如期完成併購，正逐項審核研議。

銀行局也罕見說重話，提醒開發金當初提出計畫是以100%控股為目標，金融機構對主管機關的承諾事項，站在金融機構高度適法的情況下，也要視同跟法令遵循一樣遵守，儘管此案不涉及違法，但這是開發金對主管機關所做的承諾，將檢當時資本規劃是否能如期完成併購，這也反映公司治理的效能。

至於是否能提出開發金申請延後併購時程，銀行局說，開發金提出很多延長的理由，「有些理由可以接受，有些金管會不能接受」，目前與開發金持續溝通中，回到3年前提出的併購計畫，檢視是否因外部經營變動，無法歸咎開發金併購狀況，亦或是執行上不利等因素，預計4月底會有明確的結果。

銀行局同時也強調審酌過程也會考量市場穩定性，加上兩者皆為上市公司，證期局會有市場機制來監控股價是否有異常波動。

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開發金延後併購中壽　金管會說重話了
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