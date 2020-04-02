高雄桶屍／女裸屍遭藏橘色塑膠桶內…初判左手萎縮身分尚待釐清



▲橋頭捷運站附近被發現塑膠桶竟裝著的一具屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄驚傳塑膠桶藏屍案！2日早上約9點多，橋頭捷運站附近一處空地，在進行整地時怪手司機發現一個橘色大塑膠桶，且桶內傳出惡臭，經警方到場後發現裏頭竟藏有一具女性裸屍，全身沾滿泥巴無法判斷身分，初步研判死者約165公分，年齡不詳，左手有萎縮情形，其餘資訊尚待複驗解剖後，才能確認。

▲現場拉起封鎖線 。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市橋頭區傳出棄屍命案，這塊空地雜草叢生，荒廢多時，是私有土地，當時是因為市府清查髒亂點，發文請地主來整理，從2月23日來會勘後，4月2日請怪手來處理，在開挖的過程中才發現這只橘色塑膠桶，因為工人看到疑似像骨頭的東西，才趕緊打電話請警方來。沒想到這個橘色塑膠桶，裏頭竟裝著一具女屍。據偵查隊長陳仁正表示，由於大體有氣味發出，研判死亡時間可能超過一個禮拜。

當地橋南里里長蘇道明表示，怪手司機挖到桶子後，有看到疑似像骨頭的東西，就不敢再動下去，趕緊報警處理，這個橘色的塑膠桶約到腰高，他提到，這附近沒有監視器，當地入夜後也鮮少人進出。



檢察官同天下午也到殯儀館相驗，還在調查階段，案情較明朗時會在一併說明。而警方透露初步研判為一名女性裸屍，約165公分，年齡不詳，左手有萎縮情形，但不確定是否為肢障，其餘資訊尚待下星期一複驗解剖後，才能確認。

挖到女屍的怪手司機也相當低調到場，面對媒體提問，不願多說，對於當時情形和挖掘多深才看到桶子，都不多談，甚至都說不清楚。