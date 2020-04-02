高雄桶屍／捷運站旁女遭塞「橘色塑膠桶」　研判死亡超過7天

▲橋頭捷運站附近有一具被桶子裝著的屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄驚傳藏屍案！2日一早怪手正在橋頭捷運站附近一處空地進行整地時，發現一只橘色塑膠桶，且桶內傳出惡臭，沒想到裏頭竟藏有一具女性屍體，由於大體被裝在塑膠桶中還參雜泥土，身上也沒有證件，但據偵查隊隊長陳仁正表示，當下已經聞到味道，研判死亡時間超過一個禮拜。

初步了解，這塊是私有土地，是因為市府清查髒亂點，發文請地主來整理，2月23日來會勘後，今天請怪手來處理，才發現這只橘色塑膠桶，因為工人看到疑似像骨頭的東西，才趕緊打電話請警方來。橋南里里長蘇道明表示，橘色的塑膠桶約到腰高，他更說這附近一到晚上相當昏暗，且也沒有監視器。

▲岡山偵查隊隊長陳仁正 。（圖／記者翁進忠攝）

偵查隊隊長陳仁正表示，當時到場看見這個破碎橘色塑膠桶，露出部分的上半身，目前都由鑑識中心採證中，無法判斷性別和年齡，但大體是完整的。不過大體跟泥土混再一起，因此衣著及有無外傷無法用肉眼判斷，死亡時間也要相驗後才知道，隊長陳仁正表示，由於當下有聞到氣味，研判有可能已經死亡時間超過一個禮拜，但死者身上沒有證件，身分有待查明，檢察官預計下午會至市立殯儀館相驗。