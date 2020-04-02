高雄桶屍／工人整地挖出「破碎塑膠桶」…露出一截泥濘肢體！工人嚇傻報案

▲高雄橋頭捷運站旁空地傳出桶屍案。（圖／記者洪正達翻攝）

記者翁進忠、莊智勝／高雄報導

高雄橋頭捷運站旁一處空地2日上午傳出「塑膠桶屍案」。為配合市府環境整理政策，因此當地區里長發公文要求地主整地，不料工人2日上午9時許駕駛怪手入內施工時，竟聞到惡臭異味，循著味道查找，赫然見到地面下埋有橘色塑膠桶，且還露出一截疑似人類肢體部分，工人嚇得急忙報警，因而揭開這樁桶屍案。

偵查隊隊長陳仁正表示，由於日前下雨，因此破碎的塑膠桶外觀、內部屍體皆沾上泥土，一時之間難以就外觀判定死者是否有明顯外傷，也無法辨識其性別、年齡，「這桶子看起來不新也不舊，外觀沾染泥水，沒辦法看到標籤樣式。」

針對死亡時間，陳仁正保守回應，因現場有聞到屍味，可以大略推估死者可能已經死亡數天，但確切時間仍需要詳細鑑識後才能夠釐清，「它埋的深度還好，就一個桶子多一點的深度，現在我們會盡快透過各種調查手段全力偵辦，務求盡速破案！」

▲偵查隊隊長陳仁正。（圖／記者翁進忠攝）

橋頭區區長邱金寶說，由於市長韓國瑜積極推動環境衛生政策，要求清查各區髒亂點、以及野狗出沒地，而事發地點的土地已經荒廢了好一段時間，基於配合市府政策，因此才會發公文給林姓地主要求整地、善盡管理責任，沒想到會意外發現桶屍案。

▲橋頭區區長邱金寶說。（圖／記者翁進忠攝）

橋南里里長蘇道明也指出，2月23日當天就已經有派人來會勘這塊荒地，但當時沒有發現異狀，怎料今天動工時竟挖出及腰高的橘色塑膠桶，還發現裡面裝有屍體，「這裡雖然是荒廢的空地，但鄰近橋頭捷運站，平時很多搭乘捷運的民眾出入，但這邊卻沒有監視器，晚上也很暗，形成治安的破口，我拜託市府幫忙，在空曠處多架設幾支監視器。」

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲橋南里里長蘇道明。（圖／記者翁進忠攝）