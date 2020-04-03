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國民初戀漫畫！《玩偶遊戲》實體書日本絕版　中文版推獨家別冊

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▲▼《孩子們的遊戲（玩偶遊戲）》中文完全版。（圖／尖端出版提供）

▲90年代最具代表的國民初戀漫畫！《孩子們的遊戲（玩偶遊戲）》中文完全版。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

90年代最具代表的國民少女漫畫《玩偶遊戲》（孩子們的遊戲），男主角羽山秋人更被稱為「國民初戀」，而該作品完全版實體書已在日本絕版，近日尖端出版社推出中文完全版，從申請至製作成書經過層層把關與設計，7冊每集皆收錄作者小花美穗的珍貴訪談，更加碼獨家別冊、收錄特別篇，豪華度破表。

  《孩子們的遊戲（玩偶遊戲）》由知名少女漫畫家小花美穗創作，內容以「小孩子」的角度去探討各種青少年問題，除了純純愛戀外，更包含校園霸凌、學級崩壞、父母離異、家庭關係破碎及親子關係等議題，作品深度可說「超越了一般的少女漫畫」，得到廣大且各年齡層的讀者愛戴。

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個人色彩強烈的童星倉田紗南，與「孤獨一匹狼」同班同學羽山秋人，相互過招與戀愛的故事，伴隨許多七、八年級讀者的童年，讀者甚至開玩笑說，長大後想一想羽山根本是生命裡的第一個「壞男人」，是在成年讀者心中仍念念不忘、無限回味的經典作品。

▲▼《孩子們的遊戲（玩偶遊戲）》中文完全版。（圖／尖端出版提供）

▲此次中文版自申請至製作成書，經過層層把關與設計。（圖／尖端出版提供）

由於完全版的《孩子們的遊戲》實體書已在日本絕版，此次中文版自申請至製作成書，經過層層把關與設計，內容部分將原本的10冊濃縮為7冊，每集皆收錄小花美穗的珍貴訪談，從附錄周邊的繪製心得，到紗南制服的設計祕辛，不管是畫得很起勁的彩圖，或是在截稿地獄裡還接到的插圖工作，小花美穗都一一大方分享。

而完全版單行本也收錄《Ribon》雜誌連載時的附錄及扉頁，從前期活力滿點、造型五花八門的紗南，一直到後期逐漸成熟、流露女人味的紗南，另外包括男神羽山、經紀人相模玲、媽媽實紗子、男神二號直澄與好友小剛、風花等，眾多角色都有。

尖端出版社推出《孩子們的遊戲》中文完全版，讓倉田紗南與羽山秋人再度聚首，預計再次刮起復古追漫旋風。

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