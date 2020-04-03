Airbnb挺醫護！推10萬房源免費住　限時「取消訂房可全額退費」

▲Airbnb推出挺醫護計畫，提供十萬免費房源。（圖／Airbnb提供）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，日租平台Airbnb推出全球計劃，為超過10萬名的醫療人員，提供離工作地點較近的免費住宿或是住宿補貼，且不會收取任何費用，目前已有超過4萬名房東響應。另Airbnb將提撥75億元基金，協助房東因疫情被取消訂房的損失，若原定在3月14日至5月31日入住的旅客，也可全額退款。

Airbnb表示，此計劃以Airbnb在義大利和法國啟動的試點計劃為基礎，兩國的醫師、護理師、照護人員和其他醫療人員可以透過Airbnb獲得免費住宿。Airbnb的社群現已經積極響應這個計畫，有近6,000位房東提供了住宿。

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Airbnb表示，房東可以自由選擇是否參與此計劃，以及是否免費提供房源並刊登在Open Homes計劃平台。Open Homes計劃於2012年開始，旨在為需要幫助的人提供緊急的免費住宿，若房東無法免費提供房源，Airbnb仍會免除所有服務費用。

▲Airbnb設立基金協助房東度過難關。（圖／Airbnb提供）

Airbnb指出，安全住宿方案的房源需要遵循一系列建議事項，包括出租整個房源，並遵守安全要求，如加強清潔、與房客保持社交距離，以及每次出租必須相隔72小時等。

Airbnb亦推出捐款功能，協助醫護人員進行關鍵工作時獲得更多住宿，100％的收益將直接捐給非營利組織，支援新型冠狀病毒救災工作。

另外Airbnb設立3億元的超讚房東紓困基金，若旅客因疫情影響取消訂房，原訂入住時間為3月14日至5月31日者，可取消預定並獲得全額退款，或以旅行基金方式退款。

▲Airbnb表示，在指定時間取消訂房可全額退費。（圖／Airbnb提供）