挺過高寒地救援訓練班　學員：越過好幾座百岳　體認生命會為自己找到出路

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軍聞社／記者卓以立台中報導

為訓練官兵高寒地作戰能力，儲備平時災防救援能量，陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」學員，接受為期12週的紮實課程後，於日前順利結訓。

訓練過程中，學員們需依教官指導反覆操作以嫻熟技巧外，在「野外求生」、「高寒地救援應變」及「傷患處置與後送」等課目中，更要耐受寒冽天候所帶來的各種不適，增添執行任務的困難度。

特訓中心表示，國軍以保家衛國為職志，透過提升作戰能力與救援技能，以發揮「平時能救災，戰時能作戰」的效能，方能不負人民所託。

軍聞社／記者卓以立台中報導

高寒地救援訓練班主要在培養學員具備高山上自救與救人的能力，在冬季進行訓練，讓學員們在嚴苛的環境中訓練並磨練意志力。

教官鄭文忠士官長表示，不會因為身分的差別，對訓練有任何一絲不同，所有訓員必須謹記所有步驟、要領，否則對於自身也具有致命性的危險。

鄭文忠士官長今年個人教學生涯已邁向第23年，希望能將自身所學，傳遞給更多後輩，進而強化高寒地區救援能量。

學員全貫彥上兵則指出，在高寒地救援訓練班受訓期間的每個課程，是他從未接觸過的，每一項課目都有風險，所以壓力真的很大，大多是怕影響到人身安全；但在經過一段時間的訓練後，自信心增加了，之後學習各項課程，也都能更快速地做到教官們的要求。

學員蘇允恆下士體認到，三個多月的高寒地救援訓練班，收穫真的很多，和學員們一起經歷高山氣候，越過好幾座百岳，第一次做過那麼多充滿挑戰的事，在教官、助教和同學的幫助以及教導下，體認「生命會為自己找到出路。」這句話，在高海拔寒冷甚至下雪的氣候，一定要想辦法把自己照顧好，因為「救人必先自救」！

助教江盈葶中士則說，高山讓人又愛又恨，每次都有不同的體悟，大家共患難，在很苦、很冷的環境中訓練，有時很想放棄，但經歷過後，會發現「原來，在山下所過的，不是辛苦，而是讓自己鬆懈的理由罷了！」