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影／衛武營邀音樂家接力！4/3起「突破時空限制」網路串連表演

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▲▼衛武營國家藝術文化中心為了連結眾人的正能量，藝術總監簡文彬發起「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」。（圖／衛武營提供）

▲衛武營為了連結眾人的正能量，藝術總監簡文彬發起「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊，許多藝文活動和表演節目延期或取消，而衛武營國家藝術文化中心為了連結眾人的正能量，藝術總監簡文彬發起「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」，將於4月3日晚間7點半起，在衛武營FB粉絲團邀請多位音樂家參與，讓藝術表演者們與觀眾「突破時空限制」，透過網路彼此陪伴。

簡文彬表示，場館營運團隊與許多表演團隊，都在努力思索「能為社會做些什麼」。他認為目前是表演藝術界蓄積能量的階段，也是眾人相互支持打氣的時刻，而「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」將音樂溝通、連結與撫慰人心的本質，藉由網路傳遞給眾人。目前他已邀請幾位音樂家朋友們接力，「非常期待他們的精采表演。」

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衛武營發起《音樂的奉獻》接力聯演，是以「音樂之父」巴赫經典作品《音樂的奉獻》(Musical Offering, BWV1079)為主題。巴赫的音樂中，包含著能夠令人安定的優雅與秩序，《音樂的奉獻》看似簡單其實複雜的對位曲式，能依據「原始主題」無盡地延伸反覆發展出一系列的「卡農」，非常契合數位時代的特質。

參加演出的音樂家們，可按照《音樂的奉獻》出版樂曲，或依原始主題即興發展，表演形式與人數不限，拍攝影片後上傳至FB個人網頁，再邀請其他音樂家朋友一起接力演出。

衛武營表示，透過數位科技串聯，雖然不在舞台上一起演出，但音樂家們藉由一段主題，展開各自的詮釋，觀眾欣賞表演也突破空間與時間的限制，演出形式與內容有了多樣的可能。

在4月3日晚間7點30分起，至衛武營FB官方粉絲團就可欣賞「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」的相關內容，也可以透過搜尋關鍵字「#musicalofferingweiwuying」、「#衛武營接力聯演音樂的奉獻」，看到音樂家們的精采表演。

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