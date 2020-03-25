降低感染風險！衛武營樹洞電影院、親子日取消　4月活動異動一次看

▲為防範疫情擴散，衛武營4月樹洞電影院等活動取消。（圖／衛武營提供）



記者林育綾／綜合報導

因應新冠肺炎疫情影響，為降低感染風險，衛武營今（25）日公布4月主辦活動取消，包括4月4日衛武營親子日、衛武營音樂廳舉辦之2020藝企學—美感教育計畫、大耳朵場館體驗、樹洞耳機電影院等，也提供相關退換票資訊。

衛武營宣布4月主辦活動取消如下：

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1、4月4日（六）11:10於衛武營演講廳舉辦之【衛武營親子日】寶寶舞池 。

2、4月20日（一）14:00；4月21日（二）10:30、14:00；4月22日（三）10:30；4月27日（一）14:00；4月28日（二）10:30、14:00；4月29日（三）10:30於衛武營音樂廳舉辦之2020藝企學—美感教育計畫 。

3、4月24日（五）16:00於衛武營公共空間舉辦之大耳朵場館體驗 。

4、4月24日（五）、25日（六）19:30於衛武營榕樹廣場舉辦之【2020衛武營樹洞】樹洞耳機電影院－帕爾曼的音樂遍歷 。

以下國藝會主辦、衛武營協辦演出，因故取消：

5月23日(六)、24日(日)14:30於衛武營繪景工廠舉辦之「12th新人新視野」。

退費方式：

為確保觀眾權益，上述已取消之「12th新人新視野」節目，即日起至5月1日(五)止，售出票券可依購票金額辦理退費，更多退票資訊與相關說明，請至衛武營官網(www.npac-weiwuying.org)或洽(02)2898-2526查詢。

【衛武營親子日】寶寶舞池活動，即日起至6月30日(二)止，可依報名金額辦理退費，更多退票資訊與相關說明，請洽衛武營學習推廣小組(learning@npac-weiwuying.org)或洽(07)262-6932查詢。

衛武營表示，目前場館採每小時消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。各廳院節目演出前，已完成中央6項風險指標評估。觀眾進場前需量測額溫，使用酒精消毒雙手，提供旅遊史及聯絡資料，觀賞演出時請全程配戴口罩，並依工作人員引導，採間隔座入座，也請觀眾提早出門，以便準時入場。

衛武營提到目前與眾人同心協力，防範疫情擴散，共同打造舒適安心的場館空間，相關防疫措施，也將依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。