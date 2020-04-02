剛來11天！菜鳥連請病假、生理假　再1天「一條龍爽放10天」...老闆傻眼　

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

職場上有些人兢兢業業，但有的員工卻花招一堆，讓老闆頭疼。一名網友發文透露，公司有位菜鳥3月中旬才到職，結果病假、生理假、事假狂請一輪，搭上清明連假，讓他不禁懷疑對方的意圖，崩潰直呼「一直請是要我怎麼營運啦！」

這名老闆3月31日在論壇mobile01提到，公司目前有16名員工，大家安分守己地上班，彼此合作無間，工作氣氛也算融洽，直到3月16日來了一位新人，雖然她工作上沒有大缺失，但請假狀況相當誇張。

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3月27日-生理假

3月28日-周六

3月29日-周日

3月30日-事假

3月31日-病假

4月1日-假如這天她又請假

4月2日-連假

4月3日-連假

4月4日-連假

4月5日-連假

如果該名員工4月1日，再度找理由請假，那麼等於爽放10天長假，他表示，「就是3月27日到4月5日一路放下去，請假請到引起公憤！請1、2天沒什麼問題，但一直請是要我怎麼營運啦？不經一事不長一智，員工不到最後關頭絕不輕易剔除，但...別人不這樣想阿！」

▲不知女員工最後1日有沒有請假。（圖／翻攝自mobile01）

對此，網友紛紛替他抱不平，直言「看來你遇到老江湖」、「4/1有可能來個電話通知不做了」、「從這個現象看來，讓我學到以後等長假期過後再錄用新人進來」、「努力找到她的臉書」、「看完之後很同情樓主，只能安慰一句，你是好老闆」。

而老闆也透露，對方並非自己人，「她是我月薪聘來的嬌貴人員。哈哈...人生啊。」雖然時間已過，但老闆事後並未現身解答，該員工4月1日究竟有沒有上班。

另外，有網友分享類似情況，「版主的痛我感同身受，我們也有一位特殊份子，上班時間早8晚5，她早上8點半要送小孩去學校，下午4點半要去接小孩，至於幾點會來，幾點要先走看她心情，遇到這種人還不能請她離職，原因應該不難猜」。