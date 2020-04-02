不甩禁令爽玩！美國70名大學生飛墨西哥度假　44人返國確診

▲美國大學生經常在春假期間外出遊玩。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

美國疫情大爆發，各州政府紛紛祭出禁足令，但就在2周之前，約有70名德州大學奧斯汀分校的20多歲學生無視防疫禁令，堅持租下包機飛往墨西哥過春假。如今，發言人向CNN證實，這群人之中，有44人的新冠病毒檢測呈現陽性，且至少有4名染疫者沒有出現症狀。

綜合CNN、紐約時報報導，這群學生當時飛往墨西哥度假城市卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）遊玩，其中部分的人分別搭乘不同的商業航班返回德州。如今，其中44人因為感染新冠肺炎正在接受隔離觀察，該架包機上的其他數十人正在接受監測，但奧斯汀衛生官員坦言，零散搭乘商業航班歸國的狀況同樣令人擔憂。

當地衛生部門已透過飛行清單聯繫當時機上所有乘客，德州大學奧斯汀分校也正在努力配合當局進一步調查。紐時分析，這群學生似乎是有了錯誤認知，以為年輕人不像老年人那樣容易感染新冠肺炎，坦帕大學（University of Tampa）、威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）都有學生因為春假旅行染疫。

對此，德州眾議院議長伯寧（Dennis Bonnen）對這群堅持出遊的學生們說出重話，「不管你覺得這是不是一件重要的事，它就是一件大事；不管你覺得這是不是會影響你，它就是會對你產生影響。事實就是，你們影響了很多人，是時候該長大了。」