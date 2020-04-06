韓籍夫妻檢疫趴趴走罰30萬　沒錢繳罰金差點住機場！教會解危

▲韓籍夫妻來台觀光因居家檢疫提前1天外出被開罰共30萬元。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

【14:30更新】高雄分署通知，5日已經聯繫韓國教會，讓夫妻倆繼續借住，應該不會有住機場的問題了。

2月從小港機場入境來台的韓籍夫婦，因在抵台後居家檢疫的最後1天，違規外出，遭開罰30萬元，但是2人擺爛稱沒錢拒繳，前幾天到台北借住教會，行政執行署台北分署接獲囑託前往了解，發現2人從今天(4月6日)起就要「搬」去機場住，台北分署已將情形回覆高雄分署研究後續催繳罰款的方式。

這對韓籍夫妻是在2月25日來台觀光，從小港機場落地入境後，依我國防疫規定，應實施居家檢疫14天，2人原本投宿高雄地區的檢疫旅館，檢疫到3月11日為止，卻在10日就離開旅館外出購物，高雄防疫單位前往開罰2人各15萬元、共30萬元。

▲韓籍夫婦執意離開高雄市的檢疫旅館。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

但這對夫妻卻拒絕受罰，衛生單位將罰單轉由行政執行署高雄分署追繳，4月2日，這對夫妻企圖從桃園機場出境遭攔，但是身上幾無現金，只能先限制出境，並通知韓國駐台機構代為安置。

據了解，這對夫妻3日起，入住位於台北市松江路的韓國教會，台北行政執行分署4日派員前往查訪，得知他們只能住到5日，之後就會搬去機場住，因2人身上真的沒錢，台北分署已經將查訪所得回覆高雄分署，研究後續追繳罰款方式。

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