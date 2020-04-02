案269、案277「機場接觸時間近2小時」　指揮中心公布時間表！　

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎確診患者案269是觀光局桃園機場工作人員，因接待從菲律賓返國的案277不幸染疫。中央流行疫情指揮中心今（2）日也公布兩人的接觸時間表。副指揮官陳宗彥說明，案269和另一位工作人員在當天2點12分左右接到案277，之後在二航廈的入境大廳喝咖啡，案277約在3點51分搭父親的座車離開，兩人相處時間近2小時。

案269因接待案277不幸染疫，之後案269的5歲兒子也不幸群聚確診，案277父親更因此事被拔官，但外界仍相當關注此傳染案件。陳宗彥今也曝光相關人員的接觸時間表，案269和案277在當天2點39分到3點37分，一起在二航廈的入境大廳的餐廳咖啡區喝咖啡。

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥 。（圖／疾管署提供）

陳宗彥說明，案269和觀光局機場中心主任在2點12分到登機門，案277走一般旅客通關櫃檯，工作人員拿機場公務正走公務櫃台，三人約25分左右一起到CDC發燒篩檢站，29分到指引櫃檯，31分通關、35分走出海關，2點39分到3點37分，案269和案277一起喝咖啡等待父親接機，直到3點51分，案277才搭乘父親坐車離開。

▲今（2日）全台確診來到339例。（圖／陳昱璇製）