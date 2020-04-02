陳時中：特殊情況例外　即起「全面禁止」醫院、機構探病

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日指出，疫情間仍希望大家「禁止探病」或到照護中心去探望。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，不少醫院都實施「探病預約制」，但隨著感染源不明個案增加至6人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日在記者會上宣布探病禁令，疫情間禁止民眾到醫院或照護中心探病，但如果是特殊狀況，可以經過醫院特別安排。陳時中表示，目前已經發文給各醫療院所跟機構，而陪病一樣限制1人。

目前台大醫院、北榮都實施探病預約制，必須經過預約才能進入醫院探病，但陳時中今（2）日在記者會表示，原則上還是希望大家禁止探病，萬一有社區感染源進到醫院，引發院內感染，就會很麻煩，因此在疫情期間，還是盡量避免。而他也另外提到，如果是家屬必要到場，一樣仍可以經過醫院協助安排，不會這麼硬性規定不准到醫院。

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▲目前台大醫院、北榮都實施探病預約制，必須經過預約才能進入醫院探病，但陳時中今（2）日在記者會表示，原則上還是希望大家禁止探病。（圖／記者屠惠剛攝）

台大和北榮皆準備在4月6日（星期一）起全面實施探病預約制，所有探病訪客均須在「預約探病APP」或網頁上填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史才算完成預約程序，並且要經院方查驗身份才可進入。台大醫院也表示，要進入院區時，憑手機顯示預約資料，若為綠燈者只要查驗身分證件確認為本人則可快速通關。