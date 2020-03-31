匪徒把計程車開去搶銀行！女司機走出廁所臉色慘綠：他在車上很有禮貌耶…

記者張君豪、黃彥傑、沈繼昌、陳雕文／台北報導

北市一名男子30日上午在捷運芝山站附近搭乘計程車，說要去三芝龍巖看爸爸的靈骨塔，聽到女司機說「想上廁所」，他開始引導說「把貴重物品帶好，我不會跑」掏出1千元當押金，女司機收錢後去加油站借廁所，男子趁機把車開去大直搶銀行！女司機開心解放完，走出廁所發現車被偷，當場傻眼。

▲女司機無奈表示，「他在車上很有禮貌」沒想到是搶匪。（圖／記者黃彥傑攝）

有強盜及槍砲前科的40多歲陳姓男子，帶著改造槍枝走進中山區北安路上的板信銀行，連開6槍劫走80萬現金後開贓車逃逸，後來警方於桃園龍潭逮人，並通知被偷車的女運將來領車，面對鏡頭，她無奈表示，「他在車上很有禮貌…」

女司機表示，「陳男說要去三芝龍巖的靈骨塔看他爸爸，很客氣也有禮貌，沒看到槍，而當時我很想上廁所，他還很有禮貌的指引說，可以到附近加油站借廁所，把貴重物品帶好，我不會跑」還拿出1千元的車資，沒想到下車如廁後發現車被偷走。

▲犯嫌持槍搶銀行的身影。（圖／記者張君豪翻攝）

女司機說，「當時手機放在車上，不知如何報案，好險看到2部消防車，我趕緊跑去跟他們說我的車不見了，請消防員幫忙打電話叫警察」

陳男劫走計程車開去大直的板信銀行，開槍搶走80萬現金後，銀行員在10點46分致電110報案，並在電話中著急表示：「搶銀行戴口罩、穿黑色上衣、拿綠色布袋，拿M16長槍！」

警方初步調查，搶匪一共開了6槍，其中5槍先是朝著天花板及監視器掃射，另一槍則朝著保全右大腿擊發，隨後翻進櫃台內搶走超過80萬元現金後，轉身狂奔，並開計程車逃逸。

▲警方查獲作案車輛，發現陳嫌作案手法細膩，不留指紋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在當天下午於桃園龜山尋獲作案車輛，發現搶匪犯案相當細膩，上下計程車有刻意使用衛生紙開關門，避免留下指紋。經過1天的搜索，警方於31日下午3時許，趁著嫌犯於龍潭的統一超商停車，欲下車購物時將其逮捕，現場還查獲一把90手槍與5、60萬的贓款，卻遍尋不著犯案槍枝。

▲8名荷槍實彈的特警押送陳嫌進入中山分局。（圖／記者黃彥傑攝）

陳男供稱，擔心火力不夠大，因此向台中市的獄友借犯案用的槍枝，犯案後已還給對方，至於車上的改造手槍，則是打算遇上警方圍捕時，拿來輕生用的。員警帶他南下試圖取槍，但到台中卻發現他語帶保留，甚至帶警方兜圈子！因此警方決定先將陳男帶回中山分局，並將於明日製作偵訊筆錄，以釐清案情。

我沒有遲到，是時間遲到了！