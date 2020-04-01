揭秘《光明記憶：無限》開發過程　用iPhone捕捉人物臉部動態

▲第一人稱射擊遊戲《光明記憶：無限》。（圖／Reallusion提供）

記者邱倢芯／台北報導

由中國獨立遊戲開發者開發的第一人稱射擊遊戲《光明記憶：無限》預計在2020年底開發完畢，這款遊戲自去年初在Steam推出搶先版後，即受到全球遊戲者的關注。

值得注意的是，這款遊戲是由開發者曾賢成一人花五年時間、利用工作之餘開發出來的遊戲；他表示，2015年籌備這款遊戲的立項初期他花很多時間製作角色表情動畫，發現臉部表情動畫非常困難且十分昂貴。

iPhone臉部動態捕捉工具大大降低遊戲開發時程

在嘗試了很多臉部動畫製作軟體但效果都不是很好，操作上也很複雜；因此曾賢成後來決定採用由來自台灣的Reallusion（甲尚科技），所開發的3D即時動畫軟體iClone來簡化他的動畫制程。另外再利用Reallusion在iPhone上的臉部動態捕捉軟體Live Face即時臉部捕捉功能，能讓資金不是非常充裕的獨立遊戲開發者更快速的製作角色動畫。

曾賢成指出，最喜歡的是iClone中添加音訊可以自動為角色產生嘴部動畫，幫助降低製作角色口型動畫的工作量。

▼遊戲開發者在設計角色臉部表情時，可利用臉部動態捕捉工具來降低開發時程。（圖／Reallusion提供）



至於一人開發遊戲的時程該如何好好分配？曾賢成表示，這款遊戲前期規劃是使用1年時間去製作。劇本上大約花費15~20天的構思和設計，遊戲角色和動畫製作則花費了大約2個月，場景製作在遊戲中製作週期是最大的一項，占總體時長的70%左右，也就是需要8個月時間進行關卡設計和場景美術製作。

曾賢成也透露，之所以能將角色動畫時程式控制制在2個月左右，主要是因為節省大量角色蒙皮及表情頂點變形模型製作的時間、在角色表情動畫上運用iPhone臉部動態捕捉工具，以及透過Unreal Live Link外掛程式將製作完的臉部動畫即時在UE4中預覽動畫、隨時調整動畫表情以達最佳效果。善用科技技術與軟體工具，為他節省了大量花在遊戲角色的開發與動畫的時間與費用。

▼《光明記憶：無限》遊戲開發者曾賢成認為，善用科技技術與軟體工具，可節省大量花在遊戲角色的開發與動畫的時間與費用。（圖／Reallusion提供）

利用遊戲角色創建系統 數小時內生出一個角色

曾賢成表示，光明記憶這款遊戲的角色模型將全新製作，以響應遊戲者的期望：提供更高品質的角色設計。在年底前他將會使用Reallusion所開發的另一個 角色創建軟體Character Creator來製作其遊戲角色，這個工具能讓他每單個角色節省10個工作日的工作量。



這個軟體最近剛發佈的外掛程式Headshot（人工智慧3D頭部生成器）對他的角色開發也很有幫助，只需要一部高清攝影機就可以使用真人照片生成頭部模型，配合Character Creator能在數小時內生出一個遊戲角色；這樣的效率對獨立遊戲開發者來說，是很令人滿意的。