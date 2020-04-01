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人工呼吸器「讓給年輕人用」…媽2天後離世　女兒泣：沒機會去葬禮

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記者黃心瑀／綜合報導

比利時一名高齡90歲奶奶蘇珊（Suzanne Hoylaerts）日前因為確診新冠肺炎，住進醫院裡並使用呼吸器治療，但就在病情逐漸惡化之後，她告訴醫生不想再用人工呼吸器過活，自己已經擁有美好的生活了，請將這些救命儀器留給年輕患者，並於2天後不幸過世。

根據《太陽報》報導，蘇珊先前因為食慾不振和呼吸急促，在3月20日第一次入院，在接受新冠肺炎檢測後呈現陽性，隨後遭到隔離且病情迅速惡化，但就在接受治療的過程當中，她像醫生表示不想使用人工呼吸器過活，她已經過著美好的生活了，想要將這些醫療用品留給年輕的患者使用，並於22日時不幸因病去世。

蘇珊的女兒茱迪絲（Judith）說，她不能對媽媽說再見，甚至沒有機會參加葬禮，但她也想不透媽媽到底是如何染上新冠肺炎的。報導中指出，比利時至今已經有705名死這出現，約1萬3千名確診病例，其中有1021人接受重症監護。

新冠肺炎在歐洲造成嚴重災情，目前已知歐洲最年輕死者為一名12歲比利時女孩，她確診之後在家裡隔離了3天後不幸身亡，比利時國家危機中心發言人伊曼紐爾（Emmanuel Andre）在宣布這項消息後表示，這是一件非常罕見的案例，也讓我們感到十分沮喪。

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