水產死後報復人類！海濤開釋「疫情爆發起源」：因為人殺了太多海鮮

▲海濤法師看待疫情有獨到見解。（圖／網友提供）



記者黃可昀／綜合報導

命理知識平台「旺好運」董事長許良源，於3月30日至4月5日舉辦為期7天的「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」。海濤法師在會中提到，每個人的行為都控制了自己命運，「人心主宰一切」，如何對待眾生就會得到相同反饋，現在之所以會爆發嚴重疫情，起因是「人殺了太多有記憶的海鮮水產」。

7天的法會採線上直播模式，海濤法師秉持著一貫輕鬆幽默的方式，大談信眾該如何因應現狀，用他的觀點解讀這場災難，並給予信徒指點與壓力釋放。他提到，當這些「有記憶」的海鮮水產被殺掉後，就會想說要報復人類，「如果你吃我就要讓你生病」，也才會有現在新冠肺炎的出現。

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●民俗說法僅供參考



▲海濤認為新冠肺炎是海鮮的報復。（圖／記者湯興漢攝）



海濤接著提到，如果是殺了太多動物，則會帶來「澳洲火災、水災、地震這種災難」，世間一切苦痛都是大自然或生物界的反撲，人類應該要戒殺、吃素、放生，不要再繼續吃魚或肉，「佛陀才會請五方龍王出現，一起調動小龍神，把負面的疫情給擺平。」

中央流行疫情指揮中心陳時中提醒，民眾應保持「室外1公尺、室內1.5公尺」的社交距離，若平常搭捷運、台鐵大家擠在一起時，乘客應該配戴口罩自我防護。交通部也宣布，4月起大眾運輸全面配戴口罩，台北捷運今日下午已張貼出公告，請乘客全程戴口罩，並且勤洗手防疫。

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