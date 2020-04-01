台北空中美景SPA　網友激推：上班就是要來這放鬆

▲SPA鮮少有這樣的風景。（圖／A’CHRON提供／下同）

記者蔡名翔／綜合報導

通常想到SPA，大部分人印象都是在密閉空間內，即使是泡溫泉也幾乎都是在遠離市區的山中，雖然有放鬆的效果，但是對於生活步調緊湊的台北人來說，似乎還是美中不足。試想一下，如果能在位於全台知名地標101做SPA，舒壓的同時也能欣賞到窗外美景，想必能使身、心、靈獲得三重享受，從而達到保養肌膚健康，強化自身免疫力的效果，你可能會問，101哪有做SPA的地方？加拿大護膚品牌A’CHRON艾珂菈就正處於101的35樓，為每一個需要放鬆的貴賓服務。

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▲A’CHRON的黑曜石療程與特色精油對於放鬆有更好的幫助。

由於A’CHRON的服務全面升級，原本位於金融大樓35樓的A’CHRON即將升級至61樓的空中SPA健康展示中心，風景也會比原本35樓能提供更好的舒壓視野，讓貴賓在忙碌一周後能在VIP風景房度過，消除這些日子累積在骨縫間的痠痛點，緩解緊繃與疲勞。

▲A’CHRON黑曜石療程。

除了101有空中SPA，A’CHRON南京三民門市還提供湯泉SPA，天然的芳香療法結合湯泉服務，秉持於『泡完湯、再按摩、更療癒』的理念，三民店在浴池中還原冰島藍湖等天然礦物萃取的湯泉後，再以柔中帶勁的手法進行芳療舒壓，這樣的流程更能使糾結的筋肉得到釋放、舒緩上班的壓力，有別於空中SPA，這邊專屬衛浴的VIP雙人房給貴賓一個更有隱私的空間。

▲石砌的浴池是A’CHRON南京三民店的一大賣點。



▼專屬VIP室能讓姊妹們盡情放鬆。

能成為全台最受歡迎的SPA之一，A’CHRON艾珂菈絕對不只是靠地點優勢，按摩時所用的精油也不馬虎，熱門的臉部課程使用鑽石萃取保養，而身體課程可選擇使用42°C精油蠟燭及黑曜石，透過熱傳導方式更深度紓壓。進行療程之前會根據每位客人的身心狀態，選草本調和的特製精油，且每一滴都是質地純粹的精油。不同於坊間石化白蠟油製成的按摩油，A’CHRON以SGS國際認證的食品級植物精油按摩，課程結束後建議停留在皮膚上2-3個小時，讓客人的肌膚維持最健康的狀態。

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▼A’CHRON艾珂菈。



