快訊／陳菊接監察院長呼聲高？　蔡英文親口回應了

▲總統府敞廳談話，總統蔡英文回應媒體提問。（圖／翻攝總統府直播）



記者陶本和／台北報導

由於520將至，內閣人事調整成為各界矚目，近日有傳言指稱，總統府秘書長陳菊接任監察院長的呼聲很高。對此，總統蔡英文1日上午於敞廳談話中表示，人事傳聞這階段不需要臆測，也不需過度解讀，只要有確定人事，就會立刻來跟社會大眾報告，現階段最重要是全心投入防疫工作。

對於外傳陳菊接任監察院長的呼聲相當高，甚至駐日代表謝長廷也有意爭取，此外近日警政署長陳家欽與內政部長徐國勇的內鬥問題，掀起內閣紛爭。蔡英文表示，人事傳聞這階段不需要臆測，也不需要過度解讀，只要確定人事就會立刻來跟社會大眾報告，政府現在最重要事情是全心投入防疫工作，保護國人的健康跟安全。

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