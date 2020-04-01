台北捷運、公車「戴口罩」？　黃珊珊：若中央指示就照辦

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對台北捷運以局公車是否強制戴口罩，北市副市長黃珊珊表示，希望希望中央明確下令，沒有戴口罩是否不能進入大眾運輸系統，「如果中央指示就照辦」，但她也說，因為現在口罩不是人人都可順利取得，是否9日「14天9片」口罩上路後，比較能達到這個目標。

黃珊珊指出，昨天有與衛福部長陳時中視訊會議，社交距離對於台北公車捷運會是蠻大的困難，陳時中的意思是，戶外1公尺、室內1.5公尺，如果做不到就戴口罩，並不是只要不到1.5公尺就不行，他們尊重中央指示，也希望中央明確下令，沒有戴口罩是否不能進入大眾運輸系統，「如果中央指示就照辦」，但她也說，因為現在口罩不是人人都可順利取得，是否9日「14天9片」口罩上路後，比較能達到這個目標。

黃珊珊也說，交通部長林佳龍宣布大眾運輸戴口罩、量體溫， 他們有去跟交通部反應 ，台北公車、捷運，大概無法做到每一個人量體溫 ，不過捷運公司依照出入人口數，佈置紅外線偵測器，但是100多個站無法馬上佈置，因為設備全世界都缺貨，沒辦法全面性做到，會盡量做，公車戴口罩部分，目前只能勸導。

交通局長陳學台補充，針對公車是否強迫戴口罩，還是依照中央流行疫情指揮中心的指揮官指示辦理，因為雙北是一個共同生活圈，不只台北的公車，還有新北的公車，必須要一致，跟新北市討論後，新北跟我們立場一樣，希望遵照指揮中心指示辦理。