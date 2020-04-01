7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

▲全台322例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎3月31日新增16例確診，包括2例本土及14例境外移入；目前共累計322例，分別為276例境外移入及46例本土。根據衛福部疾管署1日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有91例，新北市75例、台中市33例、桃園市32例等，目前仍有6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至1日清晨最新更新，3月31日新增的16例確診分布在7縣市，分別是台北市7例最多，新北市3例、彰化縣2例，桃園市、新竹市、新竹縣和高雄市各1例。

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而如果以總數322例確診來看，台北市依舊最多有91例，新北市75例、台中市33例、桃園市32例、高雄市26例、彰化縣16例、台南市13例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心3月31日表示，3月30日國內新增1040例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬1800例（含2萬8057例排除），其中322例確診（3月31日新增案307至322），分別為276例境外移入及46例本土病例；確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：84→91（+7）

新北市：72→75（+3）

台中市：33（持平）

桃園市：31→32（+1）

高雄市：25→26（+1）

彰化縣：14→16（+2）

台南市：13（持平）

新竹市：7→8（+1）

屏東縣：6（持平）

新竹縣：4→5（+1）

雲林縣：4（持平）

苗栗縣：3（持平）

基隆市：3（持平）

嘉義市：3（持平）

南投縣：2（持平）

宜蘭縣：2（持平）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0