「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

▲「桑達姆號」部分乘客正轉移至「鹿特丹號」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

荷美航運旗下郵輪「桑達姆號」（Zaandam）傳出新冠肺炎確診與死亡病例後，就滯留在巴拿馬海域多日，而郵輪原預計航行至美國佛州，但該州州長表示，他不願意這些非當地居民被「拋棄」在該州，消耗當地珍貴的醫療資源。據了解，該艘郵輪上也有14名旅居澳洲的台籍、台裔乘客，外交部表示，目前所有人的健康狀況都良好。

「桑達姆號」郵輪3月7日聰阿根廷布宜諾斯艾利斯啟程後，原預計3月21日泊靠智利聖安東尼奧港（San Antonio Port），但遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，3月27日已航抵巴拿馬外海。截至3月30日，船上有8人確認感染新冠肺炎，還有4名乘客病逝。

▲「桑達姆號」滯留巴拿馬海域多日。（圖／路透）



荷美航運（Holland America Line）總裁艾希佛德（Orlando Ashford）表示，對於這艘郵輪的處置，是一場人性的考驗，「我們正面臨『不關我的事』的症狀，對於人類的苦難，一向慷慨且樂於助人的國際社會，卻選擇對桑達姆號關上大門。」

佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）3月30日表示，他不能讓那些甚至不是佛州人的旅客被「拋棄」在當地，耗盡該州寶貴的醫療資源。「桑達姆號」在通過巴拿馬運河後，將其中1/3的乘客轉移至「鹿特丹號」（Rotterdam），而兩艘船都航向佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale），不確定最終會讓哪艘船靠岸。

外交部3月30日表示，經我駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，目前均已順利轉至「鹿特丹號」，14人健康狀況都非常良好，將持續與船上台籍旅客的家屬保持密切聯繫，掌握我國人健康狀況，並設法即時提供協助。

►「桑達姆號」郵輪染疫2確診4死 船上有14名台裔旅客

►美航母羅斯福號破百人中鏢！ 艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

►她從「紅寶石公主號」下船直接橫跨18000公里飛回家 3天後臥床喊全身痠痛！