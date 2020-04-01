　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼荷美航運旗下郵輪「桑達姆號」（Zaandam）。（圖／路透）

▲「桑達姆號」部分乘客正轉移至「鹿特丹號」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

荷美航運旗下郵輪「桑達姆號」（Zaandam）傳出新冠肺炎確診與死亡病例後，就滯留在巴拿馬海域多日，而郵輪原預計航行至美國佛州，但該州州長表示，他不願意這些非當地居民被「拋棄」在該州，消耗當地珍貴的醫療資源。據了解，該艘郵輪上也有14名旅居澳洲的台籍、台裔乘客，外交部表示，目前所有人的健康狀況都良好。

「桑達姆號」郵輪3月7日聰阿根廷布宜諾斯艾利斯啟程後，原預計3月21日泊靠智利聖安東尼奧港（San Antonio Port），但遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，3月27日已航抵巴拿馬外海。截至3月30日，船上有8人確認感染新冠肺炎，還有4名乘客病逝。

▲▼荷美航運旗下郵輪「桑達姆號」（Zaandam）。（圖／路透）

▲「桑達姆號」滯留巴拿馬海域多日。（圖／路透）

荷美航運（Holland America Line）總裁艾希佛德（Orlando Ashford）表示，對於這艘郵輪的處置，是一場人性的考驗，「我們正面臨『不關我的事』的症狀，對於人類的苦難，一向慷慨且樂於助人的國際社會，卻選擇對桑達姆號關上大門。」

佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）3月30日表示，他不能讓那些甚至不是佛州人的旅客被「拋棄」在當地，耗盡該州寶貴的醫療資源。「桑達姆號」在通過巴拿馬運河後，將其中1/3的乘客轉移至「鹿特丹號」（Rotterdam），而兩艘船都航向佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale），不確定最終會讓哪艘船靠岸。

外交部3月30日表示，經我駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，目前均已順利轉至「鹿特丹號」，14人健康狀況都非常良好，將持續與船上台籍旅客的家屬保持密切聯繫，掌握我國人健康狀況，並設法即時提供協助。

►「桑達姆號」郵輪染疫2確診4死　船上有14名台裔旅客
►美航母羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離
►她從「紅寶石公主號」下船直接橫跨18000公里飛回家　3天後臥床喊全身痠痛！

ET快訊
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

美國官方預測新冠肺炎「24萬死亡」　川普：接下來2周將非常痛苦！

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

美國官方預測新冠肺炎「24萬死亡」　川普：接下來2周將非常痛苦！

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

雲端最前線／「情侶哭哭」社交相距1公尺該怎麼算？

詐欺車手變裝逃脫　南警鷹眼識破插翅難飛

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

被命理老師看上的建案！詹惟中自薦「代言更加分」　粉專小編嚇到吃手

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

快訊／蔡英文：兩階段共1兆5百億元紓困！政府做產業及庶民後盾

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

美國官方預測「24萬死」　川普：接下來2周將非常痛苦！

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

巴黎女「口罩戴額頭」！台人封城直擊傻眼：在防曬？

更多熱門

相關新聞

Dior 黑白口罩曝光！

Dior 黑白口罩曝光！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，眾多精品品牌包括LVMH集團、開雲集團旗下YSL、Balenciaga（巴黎世家）以及PRADA集團等等，皆宣布投入工廠資源製作口罩、防護衣等防疫用品生產。繼日前LVMH集團於IG公開了乾洗手照片，今（1日）DIOR更曝光了口罩的生產線與外型。

沒跌！自住買盤信心足　3月南二都交易量增

沒跌！自住買盤信心足　3月南二都交易量增

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

社交距離新政　記者會距離拉開1公尺

社交距離新政　記者會距離拉開1公尺

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19桑達姆號Zaandam荷美航運佛州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面