「社交距離」新政第一天　金質獎評選活動「座位拉開1公尺」

▲會場內座位距離都已拉開。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

隨著新冠肺炎疫情尚未退燒，中央流行疫情指揮中心3月31日公布，應保持「室外1公尺、室內1.5公尺社交距離」規定，高雄「城市工程品質」金質獎記者會中，台上與台下座位間都已拉開1公尺以上距離，出席人員與工作人員皆已全數戴上口罩，此外高雄市長韓國瑜也將會記者會開始後致詞。

主辦方高雄市建築師公會指出，金質獎評選活動開始前，已獲知疫情指揮中心頒布社交距離新規定，因此進行場地布置時，已預先將座位間的距離拉開，不過「室內1.5公尺」距離實在間隔太大，難以容下原先設定的座位數，於是將距離縮小到1公尺並全程配戴口罩因應。

▲▼台上與台下座位區都已間隔1公尺以上。（圖／記者洪正達攝，下同）





據了解，中央流行疫情指揮中心研議對民眾未能保持社交距離訂出規範，指揮官陳時中3昨天表示，社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺，初步規劃在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。但詳細的指引，有待開會定案。

至於如何開罰，陳時中表示，目前口罩量能足，民眾自律上可以做到戴口罩、保持社交距離。在推動一陣子後，如果還發生極端狀況，就會研議開罰。