口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

▲目前口罩可在超商和藥局領到。（圖／記者陳詩璧攝）

記者張嘉晏／綜合報導

衛福部於上月30日宣布，口罩實名制將在本月9日「升級」成2週買9片，對此有民眾就好奇，9日是否為「無條件重新計算」的一日，讓人有機會在一週買到12片口罩？然而貼文一出，網友們都認為「其餘規則不變」，意味著在9日之前購買到口罩的話，下次的購買日一樣得是7天後才行，無法多買。

「有沒有買口罩好燒腦的八卦？」有鄉民在PTT八卦版發文，政府宣布自本月9日起可以一次購買到9片口罩，對此他相當好奇，若在4日時購買3片口罩，是否是在5天後（9日）時就能夠跟上升級實名制，買到9片口罩，抑或是要相隔7天後（11日）才能購買9片？

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貼文一出，眾人都認為，中央有除了更改間隔天數及口罩數量，其餘規則不變，也就是說民眾若是在9日之前購買口罩的人，下一次買同樣是7天後；而在9日之後購買口罩的人，下一次買就是14天後，「其餘規則不變啊」、「4/8買3片之後，要4/15才能買9片，再下次就4/29了」。

而苗栗頭份的仁川藥局也貼心製作出日期推算表格，只見相隔14天購買的規定是從9日才開始實施，且不分單雙號每天都可以購買。另有網友表示，口罩預購的APP也會幫忙推算下次可以購買的日期，若還是不確定，就去現場插健保卡試試看就知道了。

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