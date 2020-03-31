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觀光局高官「戴口罩說詞」狂被打臉！在立委辦公室待1小時都沒戴

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▲▼觀光局長周永暉。（圖／記者賴文萱攝）

▲觀光局長周永暉與該名高官有密切接觸。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

觀光局人員（案269）為接待林姓高官兒子染疫，甚至傳染給5歲小孩。對此，林姓高官強調，他出入各大場所、參加會議時都有戴口罩，然而知情人士指出，林姓高官出入立法院、觀光局時，都沒有戴口罩，甚至在立委辦公室待了1小時，也沒有戴口罩。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局林姓高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

請繼續往下閱讀...

林姓高官指出，因為最近會議很多、公務繁忙，當天看公文看到12點半，兒子則是2點到，且第二天就是週六日，「可能我忘了要請假」，他還說，公務員中有很多類似狀況，一忙就忘了簽到簽退，且他年假休不完，累積的假也很多，「沒必要為了幾個小時不請假，對我來說沒有好處」，坦承是自己有瑕疵。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園機場感染風險大。（圖／記者李毓康攝）

林姓高官表示，兒子在菲律賓3月1日時身體不適，就醫後3日出院，當地醫師表示，並非新冠肺炎，之後兒子服藥後就可以離院。高官強調，他在開會時全程都有戴口罩，並沒有沒戴口罩「趴趴走」。

林姓高官強調，他開會時全程都戴口罩，「很多人都有看到，我全程都戴口罩，我不會說謊」。

然而知情人士指出，林姓高官上週出席交通部、立法院等場所的會議時，都沒有配戴口罩，有記者在觀光局遇到他本人時，他當時也沒有戴口罩，明顯與他的說法不符。

知情人士透露，林姓高官還曾與其他相關人員在立委辦公室同處一室，時間長達約1小時，高官也是全程都沒有戴口罩。

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