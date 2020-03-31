觀光局官場陋習害到5歲童！林佳龍痛批「以私忘公」：很心痛

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局官場陋習導致5歲兒童感染新冠肺炎，對此交通部長林佳龍痛批，「怎可以私忘公，利用職務之便，去接待官員的兒子，甚至讓同仁在沒有警覺的情況下染疫，還波及5歲孩子，讓我最心痛」。

林佳龍今日表示，機場是防疫第一線，身負執行防疫任務的交通部觀光局主管，理應要用更嚴格的標準應對。且觀光局派駐機場的旅客服務中心，怎可以私忘公，利用職務之便，去接待官員的兒子，甚至讓同仁在沒有警覺的情況下染疫，還波及5歲孩子，讓我最心痛。

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林佳龍指出，經過一天的調查，該主管身為始作俑者，要負最大責任，昨天已經撤除其主管職、降調、記大過；旅服中心主任，利用職務之便進入管制區，卻執行接待長官之子的私務，也記大過一支。

林佳龍表示，對於受感染的案269及他的孩子，我們第一時間表達關懷慰問，也全力提供協助。

林佳龍表示，這兩天已經調查出這位主管上週行蹤，進行徹底消毒，也要求觀光局同仁配戴口罩上班、分區辦公。剛剛這位主管採檢報告出爐，結果為陰性，但仍需持續居家隔離與追蹤。我也提醒所有同仁，在防疫上絕不能鬆懈，務必做好勤洗手、不觸摸眼口鼻、保持適當社交距離等防疫措施。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。