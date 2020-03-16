疑似5G iPhone跑分出爐！A14效能輾壓當前處理器

▲中國大陸知名爆料者 i冰宇宙在微博釋出疑似蘋果A14處理器的Geekbench 5跑分結果 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

預計蘋果將於今年下半年發表新一代iPhone系列機款，目前市場預期該系列機款將搭載台積電5奈米工藝製程所打造的A14處理器，效能預計也會較A13有所提升。中國大陸知名爆料者 i冰宇宙（ice Universe）昨（15）日在微博釋出疑似蘋果A14處理器的Geekbench 5跑分結果，成績令人驚艷。

根據 i冰宇宙的釋出的截圖，該跑分的設備型號為「iPhone@HmP Beta 1」，處理器名稱為「APWL2@HmP Big.LittleU Soc」，時脈高達3.1GHz，較現有iPhone 11系列所搭載A13的處理器時脈2.7GHz來得高。成績方面，其單核跑分成績為1658，多核則為4612，幾乎輾壓高通S865處理器的單核930、多核3445成績，而面對搭載A13處理器iPhone 11 Pro的單核1329、多核3468成績同樣級具優勢。

▼疑似A14處理器Beta 1版跑分出爐。（圖／翻攝自微博／i冰宇宙）

綜合先前報導，今年的高階iPhone將具備「海軍藍」新配色，全系列機款將有5.4吋、6.1吋，以及6.7吋3種螢幕尺寸選項，最大尺寸機款預計將比當前的iPhone 11 Pro Max更大、更薄。此前也有消息指出，5.4吋及6.7吋螢幕將各推出一種機款，而6.1吋則是會有兩種機款可供選擇，今年預計將會成為有史以來最多iPhone可選擇的一年。

除此之外，根據天風證券分析師郭明錤的報告指出，今年至少會有三款iPhone支援5G網路，Wi-Fi規格則將提升至802.11ay。相機方面，國外知名爆料專家Max Weinbach透露，蘋果的超廣角鏡頭光圈將採用f／1.6，同時長焦也支援夜景模式，並新增微距拍攝模式、改良HDR；電池部分，傳最高規的iPhone 12 Pro Max電池容量將達4400mAh。