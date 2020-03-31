大陸高考延後1個月舉行！17年來首次改動時間

▲大陸高考17年來首次調整時間。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，大陸教育部31日宣布，今年高考的時間延遲一個月，將在7月7日至8日舉行。這也是大陸自2003年將高考「提前一個月」後，17年來首次調整高考時間，更是大陸自恢復高考以來，高考時間首次延後一個月。

陸教育部在公告中指出，經黨中央、國務院同意，2020年全國普通高等學校招生統一考試（高考）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。

具體科目考試時間安排為：7月7日，語文9:00至11:30；數學15:00至17:00。7月8日，文科綜合／理科綜合9:00至11:30；外語15 :00至17:00。

公告還提到，湖北省、北京市可根據疫情防控情況，研究提出本地區高考時間安排的意見，商教育部同意後及時向社會發布。

大陸的高考制度於1950年代設立，但1966年因文革被中斷，直到1977年才恢復，並在1979年將考試時間定於7月7日至9日。

2003年SARS疫情爆發，許多學校都延遲開學，但高考沒有因此延後，反而是「提前一個月」舉行。不過，這與SARS疫情並無關聯，是大陸教育部為了解決高溫天氣和自然災害對高考的影響，在2001年就決定的措施，大陸的高考也在此後固定於每年的6月舉行。