男粉送聖經「天父要我們結婚」死纏爛打　桃園美女議員提告！結局竟是這樣

▲曾參加世界亞裔小姐並獲亞軍的桃園市議員朱珍瑤，圖為朱珍瑤在議會質詢照片。（圖／翻攝自朱珍瑤臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新科議員朱珍瑤有「選美皇后」雅稱，去年被張姓男粉絲瘋狂追求長達3個月，期間曾以簡訊、打電話方式示愛，雖經朱勸阻但張依然跑到服務處送聖經，還說「天父要我們結婚」等語騷擾，朱提告強制罪嫌；桃檢認為張男行為確屬不當，但並非以有形之暴力行為加諸朱女，與構成強制罪要件不符，31日偵結予以張男不起訴處分。

據指出，現年36歲的朱珍瑤是桃園市議員，曾於2009年參加世界亞裔小姐選美比賽獲得亞軍，長期關注國際政治與兩岸關係，外型亮麗甜美，曾參加多個電視節目擔任貴賓，也有擔任選美評審、電台節目主持等經歷，2019年獲得國民黨提名參選桃園市八德選區議員順利當選。

▲曾參加世界亞裔小姐並獲亞君的桃園市議員朱珍瑤，去年被張姓男粉絲以簡訊打電話等方式示愛，送聖經孩說「天父要我們結婚」，朱女不堪其擾提告。（圖／翻攝自朱珍瑤臉書）

檢警調查，張男於去年6月15日至同年9月5日止，先後以手機傳送有關基督教福音及有意追求朱珍瑤訊息，以此方式騷擾朱女，朱多次勸阻後張仍不停騷擾，去年8月14日晚間，張跑到朱珍瑤服務處贈送聖經，還稱「天父要我們結婚」等語，朱珍瑤勸告後張男仍不願離去，朱女遂向警方提告涉犯強制罪。

張男在偵訊時坦承曾送聖經等行為，但檢方認為，張男騷擾行為並非以有形的暴力強加諸於朱珍瑤，也未以言詞或舉動威嚇脅逼其閱讀訊息，客觀上與強制罪中所稱之強暴、脅迫有別；張男所為雖已造成朱女之困擾與不悅實應譴責，但此案與強制罪構成要件有別，復查無其他積極證據等，偵結予以張不起訴處分。

對於檢方不起訴處分，朱珍瑤31日認為，張男多次傳訊、到服務處騷擾，身為議員每天接觸各式各樣的人，原本不願與張計較，但擔心張的行為會更脫序，也擔心服務處同仁安危，自己在議會、服務處兩頭跑，無法時時兼顧注意，所以才選擇提告，也希望藉由提告謹惕對方。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員 網激憤肉搜！2女驗傷提告

►預防群聚感染！桃市公車4月9日起強制戴口罩 拒戴者將拒載

►網咖工讀生慘被刺殺傳靈異！玩家見他上線卻不打怪 託夢家人：我已經那個了