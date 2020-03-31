陳時中：社交距離「室外1公尺、室內1.5公尺」　無法維持要戴口罩

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌今（31）日在立法院表示，鑑於新冠肺炎漸趨嚴峻，將訂出社交規範與指引，大概是一隻手臂距離，主要是管理公共場合而非家庭，也不會第一時間就開罰。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非特定空間內的社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有區域比較特別，無法維持這樣距離，一定要戴口罩。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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美國麻省理工學院（MIT）一項新報告指出，由於新冠肺炎傳染力極強，社交距離2公尺並不能完全阻隔傳播，建議若必要的話，最好能相隔8公尺。至於台灣是否會有相關規範？陳時中30日表示，很快就會決定，基本上能隔盡量隔，不能隔就要戴口罩，整個細節會很清楚，規範這2天會宣布。

蘇貞昌31日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委林楚茵質詢時表示，大家都說防疫要超前部署，但是現在除了戴口罩、酒精消毒以外，人與人之間也需要保持距離以策安全，詢問行政院「社交距離」的引導大約何時出爐，並且會如何設定。

對此，蘇貞昌表示，社交距離這是有鑒於新冠肺炎疫情變化越來越嚴峻，怎麼做好管理確實重要，因此中央流行疫情指揮中心才會訂出規範跟指引，都有專家團隊在進行研判。蘇貞昌說，社交距離大概就是一隻手臂的距離，但主要是管理公共場合，「社交不是在管家庭」。

蘇貞昌也說，希望大家在公共場合要保持距離、避免感染，政府在這段期間也不斷宣導，有狀況就請戴上口罩，口罩產能也持續增加，以後隨著疫情變化會有更多考量，至於社交距離到底是多少，中央流行疫情指揮中心在進一步詳細規劃指引後，會正式向國人報告。

陳時中下午在記者會中宣布，社交距離暫定維持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有比較特別的區域無法維持該距離，就一定要戴口罩，詳細內容下午專家會議中討論，4月1日正式公佈。他笑道，記者會場的記者席，應該都有間隔1.5公尺，「但上面好像不太夠」，明天起將作調配，或者台上的人需要輪流戴口罩。