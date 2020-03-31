時力黨主席婚變！　徐永明財產申報配偶欄「一片空白」

圖文／鏡週刊

時代力量黨主席徐永明驚傳婚變！監察院今（31日）公布最新一期廉政專刊，其中曾任時代力量前立委的徐永明財產資料中的配偶欄空白，意外讓他離婚的消息曝光。

徐永明前次申報財產是在2018年12月21日，當時配偶欄仍有廖庭慧的姓名，這次刊載資料的申報日是2019年12月30日，配偶欄卻已是空白，家人僅剩就讀小學的兒子。本刊致電徐永明，但徐未接手機，尚無法得知其回應。

對比徐永明財產申報資料發現，過去徐申報的土地、建物都是與前妻廖庭慧共同持有，這次申報不但少了2013年他以2,998萬元購入、位於台北市松山區美仁段一小段的土地、建物，原與前妻共同持有的土地3筆、建物2筆都改為他個人持有，且登記日為2019年4月3日，登記原因為「夫妻贈與」，可見離婚時間應該發生在去年4月以後。

徐永明此次申報存款473萬元，較前次申報278萬元減少約200萬元，然而，他名下仍有2013年與前妻一同購入的房產房貸債務，且餘額較前次申報的1,300萬元增加200萬元，成為1,500萬元。

與徐永明共事過的政壇人士說，徐永明很愛妻兒，擔任立委後每年都還是會帶家人出國遊玩，因此聽聞徐離婚消息相當驚訝。這位人士說，徐也很保護他的妻兒，政治活動幾乎都不會帶家人出席。

徐永明過去曾在臉書貼出與前妻、兒子合照，不過卻把妻兒的臉部以圖片遮掩保護，他去年母親節時也曾貼出與兒子慶生照片，並留言：「今年生日剛好是母親節，給孩子媽的禮物是：兒子交給我，放假一天吧！」並看不出發生婚變。

53歲的徐永明是學者出身，在美國密西根大學取得政治學博士學位後返台，曾在中正大學、中研院、東吳大學等地任教，並常上政論節目評論時政，在政壇頗有知名度。2015年他加入時代力量並被提名為不分區立委，2016年2月他當選第9屆立委，並擔任時力黨團首任總召。去年8月時力前黨主席邱顯智辭主席後，他參選主席並當選至今。

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