老司機快看！台成人網「潘朵啦」宣布...4月底前免費看到飽

▲台灣知名成人影片平台宣布推出限時免費活動。（圖／翻攝潘朵啦手機網站）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情難以舒緩，全球累積確診近 70 萬人，居家隔離人數估有 10 億！居家時光漫漫長難打發，許多企業紛紛跳出來盡一盡社會責任，比如中華電信為隔離者提供 3 千組 14 天的序號，Steam 平台多款遊戲限時免費……

據鏡週刊報導，台灣最大的合法成人影片平台，也趁機推出會員免費看到飽的活動，幫助民眾撐過防疫時光。

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善良守法的紳士們應該都聽過這款號稱台灣最大的合法成人影片 APP──「潘朵啦移動享樂」。合法片源、翻譯到位的繁體中文字幕，加上定期上架新貨，提供紳士們心甘情願掏錢支持的合法管道。

潘朵啦除了儲值包月等付費方案，每逢重要節日檔期，官方也會貼心地準備免費影片贈送給願意花時間與他們相處的會員。

如今適逢國難，潘朵啦宣布推出會員專屬方案，宣布全站到即日起至 4 月底前，會員全部免費觀看。文案寫著「相信政府相信黨」、「有潘朵啦會做事」、「我來免費應該也不會太差」，整體簡單美觀，時事跟好跟滿。

不過因為潘朵啦目前只支援手機、平板等行動裝置，想用大螢幕觀看該平台影片的觀眾，需要自己預備轉接的設備。



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