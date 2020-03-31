邱顯智手繪觀光局耍特權關係圖　質疑交通部「未提張主任」

記者張乃文／綜合報導

觀光局桃園機場旅服中心員工因接待從菲律賓返國的觀光局主管兒子而確診新冠肺炎，此事一出受到外界撻伐，交通部指示觀光局將該主管撤除原主管職務並降調，靜待後續調查。不過時代力量立委邱顯智表示，交通部的初步調查結果，完全沒提到去接機的「張姓桃機旅遊服務中心主任」，他呼籲交通部，快把防疫「豬隊友」交出來，給防疫團隊和全國人民一個交代。

邱顯智31日在臉書提到，引起全國人民公憤的觀光局耍特權事件，林姓主任秘書已經撤職降調了。你以為事情只有這樣？他表示，根據報導，指派案269去接機的是「張姓桃機旅遊服務中心主任」。而倒楣的案269，根本不認識主秘兒子，所謂在桃機二航廈喝咖啡的「叔姪之情」，是指主秘兒子跟這位張姓主任。



邱顯智質疑，然而交通部的初步調查結果，完全沒提到這位張姓主管，到底是不知道、沒查到、還是藏起來？他鄭重呼籲交通部，快把防疫豬隊友交出來，該怎麼辦就怎麼辦，該採檢就採檢，給防疫團隊和全國人民一個交代。

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