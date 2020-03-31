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交通部擬補助計程車司機每月1萬元　賴清德：實際行動支持「運將」

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▲▼賴清德表示，「運將大哥大姐們請加油！」（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲賴清德表示，「運將大哥大姐們請加油！」（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19）無預警來襲，出門的民眾變少許多，使蔡政府祭出搶救經濟的各種紓困措施，未來擬連續3個月每人每月補貼1萬元。對此，準副總統賴清德30日表示，目前相關加碼紓困，總統蔡英文也已請行政院進行研議，「運將大哥大姐們請加油！雖然這幾個月比較艱辛，但政府會挺你們度過！」

受到疫情衝擊，交通部連續3個月，針對旅行社每家補貼10萬元，另針對觀光從業人員每人每月補貼1萬元。針對同樣受到影響的計程車、遊覽車司機，交通部也擬納入補貼名單，比照觀光從業人員模式辦理，連續三個月每人每月補貼1萬元，預計4月中旬前同步上路。

賴清德30日在臉書上提到，「政府用實際行動支持運將度過難關！」幾天前他和交通部長林佳龍討論到，運將們受疫情影響，生活恐陷入困境，因此除了每月補貼2000元油錢外，應該還要有現金補助。

賴清德也轉述林佳龍的言論，表示「會持續研究對策，協助計程車司機度過此次難關。」而目前相關的加碼紓困措施，總統蔡英文已請行政院進行研議，待內容確認後，會由行政院會向大家公布。

賴清德說，新冠肺炎疫情重創全球，此刻大家都不容易。幸運地是，在台灣，政府深知基層從業人員辛苦，因此特別給予協助。「運將大哥大姐們請加油，雖然這幾個月比較艱辛，但政府會挺你們度過！我台灣我驕傲！運將加油！」

而林佳龍也在底下留言回覆，「謝謝準副總統，一起支持運將走過這段艱辛的日子。」

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