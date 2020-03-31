4/1起每日公布「無症狀患者」情況！李蘭娟籲高度重視：主動對他們檢測

▲李蘭娟。（圖／翻攝《中新社》）



記者邱茀濱／綜合報導

日前有篇論文表明，新冠病毒的「無症狀感染者」傳染率，與有症狀的確診患者差距不大。大陸工程院院士、傳染病學專家李蘭娟指出，這是個大家要非常重視的問題，尤其是對有疫區、病人接觸史的人，還要主動對他們做檢測，以防範疫情蔓延。

李蘭娟日前接受《央視新聞》訪問時表示，無症狀感染者是一個要非常重視的問題，因為無症狀感染者他本身有傳染性，一定要發現他，主要是通過檢測，尤其是有疫區接觸史，病人接觸史這樣的一種人，一定要讓他們主動報告，然後給他們做檢測，發現後及時隔離和治療，不至於再造成其他人的傳播。

不過，大陸抗疫專家鍾南山院士卻認為，目前沒有數據及研究能表明存在多少無症狀感染者，但大陸的無症狀感染者並不多，否則一定會把病毒傳染給其他人，使得確診人數增高，「但現在確診人數不但沒有提高，反而下降，我不認為有大問題。」

但是，大陸將從4月1日起，每日的疫情公報將公佈無症狀感染者情況，國家衛生健康委疾控局局長常繼樂表示，對無症狀感染者案例，要求24小時內完成個案調查和密切接觸者登記通過系統上報；嚴格隔離管理，集中隔離14天後兩次核酸檢測陰性解除隔離，如陽性要繼續隔離和觀察，密切接觸者也要隔離14天。

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