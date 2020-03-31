「原以為就是宅在家…」資深空服隔離5天　曝苦悶與壓力：很難為外人道

▲平時工作就是高風險的空服員，在疫情期間更是隨時都要警戒、做好防疫工作。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「2020年這個疫情，弄得全世界一片混亂。」一名資深空服員日前在臉書貼文，PO出對於居家隔離的心聲，說沒有經驗的人大概很難想像隔離生活，原本他也以為應該就是「宅在家」，但其實是要面對各種心理壓力，「此等精神上所面臨的苦悶與壓力，其實很難為外人道。」心聲引起不少人共鳴。

這位空服員發文表示，因應疫情升溫並配合政府防疫措施，現在組員飛到外站要隔離、回台灣也要隔離，「媒體報導越來越多人被隔離，但隔離很多次的人不知道有沒有很多？隔離是個什麼樣的體驗？沒有隔離經驗的人大概很難想像」，他自己原先以為應該就是宅在家，但體驗過後直呼「其實……好像有那麼點不同……」

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原PO以返台隔離舉例，同事隔離大約分成3種，「同事中有人採取和家人同住但隔離的方式，也有人選擇不回家直接住公司隔離房，也有自己獨居隔離的。」首先是和家人同住但隔離的，「自己關在自己的房間（配有獨立浴室），生活必須品由家人準備好放在門口，隔著門可以和家人聊聊天講講話，感覺有人支持著，但活動範圍大概就是那幾坪。」

▲空服員現在飛到外站要隔離、回台灣也要隔離。（示意圖／Pixabay）

不過就算有家人可以講講話，自己卻又會疑神疑鬼，擔心病毒會不會從門縫冒出去、害到親愛的家人；看到家人取回用完的餐具，又是消毒又是煮沸，心裡就會有一種給家裡帶來額外負擔的歉疚感；「如果房門打開，也只能彼此遠遠望著，不能親不能抱，家裡還要定時消毒。」隔離者若早起氣管敏感、咳了一下，還要一直研究咳嗽的次數與間距，然後強迫症般的不停量體溫。

而且自己隔離就算了，還可能連累到小孩，「家裡孩子上學，在校被要求一個人坐一個人吃飯或坐在教室最後一排，不然就是老師婉轉請孩子休假；送去保母家被退貨或是補習班直接婉拒孩子上學的也有。」

原PO還提了一個崩潰的情況，就是如果在家待了一、兩天，結果被通知載到確診者，「腦袋會突然斷片，然後默默更努力的消毒自己的房間，此等精神上所面臨的苦悶與壓力，其實很難為外人道。」

▲華航、長榮空服員示範穿著防護衣。（圖／記者嚴云岑攝）

第二種，住在公司隔離房的話，儘管公司隔離房做得很棒、把人照顧得妥妥的，家裡人也可以送補給品過來，「但畢竟是住在公司裡，精神上好像自始自終沒有off duty過……而這個疫情也不知道在何處止步。」

第三種，獨居在家的也很辛苦，「不讓鄰居知道自己的職業是什麼？去了哪裡？拖著行李偷偷摸摸進門，把門關上的同時，幾乎也把門縫給塞死，不能也不願意出門」，回到家後還不能鬆懈，卸下行李後不敢休息也不顧時差，就開始全身消毒、打掃內外。

「原本同住的老公孩子男友爸媽……全都給趕到別處去，此時不管他是生日、結婚紀念日還是考試拿了第一名，組員都只能隔著螢幕視訊歡呼」，空蕩蕩的家裡只剩自己，只能一個人在家做各種事打發時間，「最多就是趁著好天氣去陽台行一下光合作用，確定自己和世界仍然有連結，然後告訴周遭所有關心自己的人說 ～我很好我沒事。」

這篇原PO隔離第五天的心聲，引發不少人共鳴，不過最後空服員直說，「愛有多深～距離就有多遠」、「我們仍在這一場戰役中努力盡著自己的本份，就算只是宅在家，我們依舊在奮鬥著，努力拉開距離，把愛放在心裡。」

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